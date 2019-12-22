Otomobil takla attı: 5 Yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akınyolu Mahallesi Şahmaran Kavşağında’nda N.E. ‘nin kullandığı 27 UR 545 plakalı otomobil kontrolü kaybedip taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kazda otomobilde bulunan sürücü N.E., M.E., H.E., S.E. ve İ.Ç. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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