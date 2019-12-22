Şahinbey Ampute’nin beli bükülmüyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü’nü 40 mağlup ederek, namağlup bir şekilde ligdeki çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezonda içeride ve dışarıda aldığı galibiyetlerle lige hızlı bir başlangıç yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı ağırladı. Mavibeyazlı ekip karşılaşmanın il yarısını 2 ve 6 dakikalarda Mubarek’in attığı gollerle 20 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Şahinbey Ampute Futbol takımı 41 ve 43 dakikada Fatih Şentürk’ün kaydettiği gollerle karşılaşmadan 40 galip ayrılan taraf oldu.

Önemli bir galibiyetti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, namağlup bir şekilde hedefe doğru ilerlediklerini belirterek, “Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Futbol takımı güçlü bir rakip. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmamız gerekiyordu. İki takımda sahada kıyasıya mücadele ettiler. Ancak karşılaşmanın sonunda galip gelen taraf biz olduk. Oldukça mutluyum. Seyircilerimiz bu gün tribünleri doldurarak Ampute Sporuna destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Şuanda namağlup bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.