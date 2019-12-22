2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, İslahiyeFevzipaşa karayolu 6. Kilometresi Hanağzı Mahallesi ‘nde meydana geldi. Nurdağı istikametine seyir halinde S.D. yönetimindeki 27 SH 998 plakalı otomobil Hanağzına Mahallesine dönmek istediği esnada K.G. yönetimindeki 27 C 2163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 27 SH 998 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ve araçta bulunan eşi H.D. ile 27 C 2163 plakalı araçta bulunan H.G. ve kardeşi A.G yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
GAZİANTEP
22 Aralık 2019 Pazar
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