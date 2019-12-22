2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, İslahiyeFevzipaşa karayolu 6. Kilometresi Hanağzı Mahallesi ‘nde meydana geldi. Nurdağı istikametine seyir halinde S.D. yönetimindeki 27 SH 998 plakalı otomobil Hanağzına Mahallesine dönmek istediği esnada K.G. yönetimindeki 27 C 2163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 27 SH 998 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ve araçta bulunan eşi H.D. ile 27 C 2163 plakalı araçta bulunan H.G. ve kardeşi A.G yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.