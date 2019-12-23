Başkan Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: "Antep savunması bizler için büyük övünç kaynağıdır"

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çıkmaz mesajında, Antep'in Birinci Dünya Savaşı sonrası önce İngilizler, sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmek istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dönemin en gelişmiş silahlarına sahip olan düşman kuvvetleri, Anteplilerin kahramanca direnişi sayesinde tam 11 ay boyunca şehrimize giremedi. Antepliler, kendilerinden sayıca kat kat üstün olan düşmana karşı, hem de tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen tarihin en başarılı şehir savunmalarından birini gerçekleştirdi. Antep, vatanımıza ve hürriyetimize göz koyan düşman kuvvetlerine karşı sergilediği bu kahramanlık destanı ile Anadolu'da kurtuluş meşalesinin yakılmasına öncülük etmiştir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletimizin bu direniş destanı hepimiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımıza ve hürriyetimize yönelik tehditlerin varlığı devam etmektedir. Bizler, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, hiçbir güç vatanımızı işgal etmeyi, bizleri bölmeyi başaramayacaktır. Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin, vatan ve bayrak sevgisini gösteren bu kahramanlık destanının yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü, silah arkadaşlarını, vatan savunmasında seve seve canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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