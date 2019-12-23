Hırsızlar suçüstü yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep’te bir adreste hırsızlık yapmak isteyen 2 şüpheli, suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yakup Dalaren Caddesi üzerinde bulunan bir adreste hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi çeşitli malzeme ve takım çantasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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