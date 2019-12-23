Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza

Gaziantep’te konvoy oluşturup trafiği tehlikeye düşüren ve gürültü kirliliğine neden olan sürücülere ceza yağdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon amirliklerinin yaptığı uygulamalarda, 4 bin 609 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemelerde, konvoy oluşturup klakson çaldığı belirlenen 3 sürücüye ceza verildi. Yapılan uygulamalarda ayrıca trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 106 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten ve 329 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza yazıldı.

Toplamda 444 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak, 133 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesine de el konuldu.

GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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