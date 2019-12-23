Balkan Karate Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarı Eren Akkurt ve Esra Karadağ şampiyon oldu

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eren Akkurt ve Esra Karadağ, ÜmitGenç U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda 1’incilik kürsüsüne çıktı, altın madalya kazandı.

“Spor Dostu Kent” Projesi kapsamında yürüttüğü etkili çalışmaların meyvesini toplamaya başlayan büyükşehir, şehrin spor kültürünü kısa sürede güçlendirmeyi bildi, gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki profesyonel spor müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Sporuyla, sporcusuyla yükselen Gazi şehir yurt dışında katıldığı turnuvalarda başarısını kanıtladı.

1415 Aralık tarihlerinde Makedonya’da gerçekleştirilen ÜmitGenç U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları, Gaziantep’i gururlandırdı. Yoğun ilginin gösterildiği şampiyonada, mücadeleler kıran kırana geçti. Büyük Erkekler Şampiyonası’nda Eren Akkurt ve Büyük Kadınlar Şampiyonası’nda Esra Karadağ, şampiyon oldu.

Uluslararası arenada sık sık başarılarıyla öne çıkan Akkurt ve Karadağ; Gazianteplilerin spora olan merakının giderek artığına dikkati çekerek, sportif faaliyetlere olan desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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