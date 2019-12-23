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Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti Başkan ...

İHA

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası 3. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası'nda zirvenin sahibi belli oldu. 18 farklı okuldan 400'ün üzerinde futbolcunun mücadele ettiği organizasyonda yıldız kramponlar, ay boyunca yeşil saha üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti Başkan Fadıloğlu: “Esas olan centilmence yarışmaktı”

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası 3. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası’nda zirvenin sahibi belli oldu. 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde futbolcunun mücadele ettiği organizasyonda yıldız kramponlar, ay boyunca yeşil saha üzerinde kıyasıya mücadele etti.
Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Ortaokullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası, Gazikent Stadyumunda oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Kupada şampiyonluk kupasını Vali Lütfullah Bilgin Orta Okulu müzesine götürürken, dereceye giren diğer okullar Ali Küncülü Orta Okulu, Mehmet Kardal Ortaokulu ve İstiklal Ortaokulu oldu.
İl genelinde 6. ve 7. sınıflarda eğitim gören öğrencilerle kadrolarını oluşturan 17 erkek okul futbol takımının mücadelesine sahne olan kupada şampiyonlar, toplamda oynanan 40 müsabakanın ardından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda branşa özgü yetenek taramaları da gerçekleştirildi. 18 öğrencinin alt yapı faaliyetlerine davet edildiği 3. Geleneksel Ortaokullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası’nın ödül töreninde dereceye giren takımlar ve sporcular, branşa özgü spor malzemeleriyle ödüllendirildi.
Kupanın ödül töreninde yeşil sahanın yıldızlarına ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İsmet Savcılıoğlu verdi. Yıldız futbolcuların öğretmenleri ve arkadaşları, şampiyonların sevinçlerini paylaştı.
“Spor alanında çok büyük bir aileyiz”
Ödül töreninde katılımcı sporcu ve sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyona katılan sporcuların paylaşma ve dayanışmanın örneklerini sergilediklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:
“3. Geleneksel Ortaokullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası’na katılan tüm takımları gönülden kutluyorum. Atalarımız, bundan 98 yıl önce bu toprakları bizlere bırakmak için kanlarını, canlarını verdiler. Allah’a çok şükür, o günlerden bu günlere bu coğrafyada huzur içinde yaşıyoruz. Bize de düşen atalarımızın emanet ettiği bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak tesis etmek ve bundan sonraki nesillerin de bu topraklarda güvenilir bir şekilde yaşamasını sağlamak. Bu turnuvada sporcularımızın kardeşlik hukukuna şahit olduk. 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde futbolcunun mücadele ettiği organizasyonda paylaşmanın ve dayanışmanın örneklerini sergilediler. Esas olan centilmence yarışmaktı, onu fazlasıyla gerçekleştirdiler. Belediyemiz bünyesinde yıl boyunca futbol akademisi eğitimleri devam ediyor. Bu organizasyonda futbol akademilerimize 18 sporcu kazandırdık. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde amacımız, çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında spor alanında başarılı olmaları. Spor alanında çok büyük bir aileyiz. Spor alanında yaptığımız bu çalışmalarla bu aile her geçen gün daha da büyüyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

GAZİANTEP

23 Aralık 2019 Pazartesi

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