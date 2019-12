Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti masada unuttu Çaldığı ziynet eşyalarının 2 katı tutarındaki dolarların yerini bulamadı

Gaziantep'te meydana gelen 2 ayrı olayda hırsızların şaşkınlıkları şaşırttı. Hırsızlardan biri paraları doldurduğu poşeti masada unuturken diğeri ise çaldığı ziynet eşyalarının 2 katı tutarındaki dolarların yerini bulamadı.

İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen ilk hırsızlık olayında gece Osman Gözel'e ait markete giren ve kimliği belirsiz hırsızın şaşkınlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen şahıs, önce kasadaki madeni paraları çıkarak, poşete koymaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu paraları poşete yerleştiren harsız, para dolu poşeti masada bırakarak, hemen raflardaki sigaraları fermuarını açtığı montunun içerisine doldurmaya başladı. Bir kaç paket sigarayı ve ağzıyla tutmaya çalıştığı cep telefonunu yere düşüren hırsız, bu kez ise biraz daha ilerisinde bulunan büyük poşetlere rağmen küçük poşetlerden birini alarak, sigara paketlerini doldurmaya başladı. Poşetin dolması üzerine ikinci kez küçük poşeti alan hırsız, bu poşeti de doldurarak, hızla iş yerinden ayrıldı. İki eline sigara dolu poşetleri alan şahıs, masa üstündeki para dolu poşeti unutarak kaçtı.

İş yeri sahibi Osman Gözel, "Yaklaşık 15 dakika içeride uğraşmış. İşlerimizi açtığımızda fark ettik. Polisi aradık, görüntülerde şahsın eşkali belli. Daha önce hiç bir hırsızlıkla karşılaşmadık. Sadece sigaraları almış, Bozuk paraları poşeti koymuş ama masanın üstünde unutmuş gitmiş" dedi.

Aynı gün Gaziantep'te meydana gelen Sulumağara mahallesinde Kübra Kaya'nın evine giren hırsız ise her tarafını dağıttığı evde bulunan altın yaklaşık 5 bin TL tutarındaki altın ziynet eşyası, para ve doları alarak kayıplara karıştı. Her tarafı arayan şaşkın hırsızın evde bulunan 1700 doları ise bulamaması şaşırttı. Diğer altın ve paralardan daha kolay yerde bulunan 1700 doların alınmadığını belirten Kübra Kaya, "100 dolar, biraz para, kolye, bilezik, çeyrek altın gibi altın ziynet eşyalar çalındı. bu altınların yarısından çoğu çocuklarımızın. bu altınları bize geri getirsin. Getirseler de getirmeseler de şikayetçiyim. Bizim canımızı yaktılar, başkalarının canı yatmasın. Bunlar bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, her iki olayla ilgili polis ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı, şahısların kimliğinin belirlenmesi yönündeki çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

