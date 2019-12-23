Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istendi

DHA

GAZİANTEP'te kına gecesinde damadı Eser Efsane'yi boğazından keserek öldüren Mehmet Gökbulut ile eşi Ayyuş, oğlu Cafer ve kayınbiraderi Gökhan Gökbulut hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mehmet Gökbulut'un, damadını kızgın olduğu için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Kahramanmaraş´ta yaşayan Eser Efsane, Gaziantep´te oturan Damla Efsane ile Haziran ayında nişanlandı. Bir ay sonra da nikah masasına oturan çift resmi olarak evlendi. Ardından çiftin aileleri düğün hazırlığına başladı. Düğün alışverişi nedeniyle çıkan tartışma sonucu kız ailesi düğünden vazgeçince, birbirlerini seven çift, Kahramanmaraş'a kaçtı. Araya giren aile büyükleri kızın ailesini düğün için ikna etti. 20 Eylül günü kız evinin bulunduğu Üçoklar Mahallesi'nde kına gecesi düzenlendi. Gecede damat Eser Efsane, kayınbabası Mehmet Gökbulut tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise Cafer Gökbulut tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Damla Efsane'nin babası Mehmet, annesi Ayyuş ağabeyi Cafer ve dayısı Gökhan Gökbulut'u gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.
`KIZIMIN YERİNİ SÖYLEMEDİKLERİ İÇİN ÖFKELİYDİM´
Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Mehmet Gökbulut, kaçırma olayının ardından Eser ve annesine kızının yerini söylemedikleri için öfkeli olduğunu belirterek, "Kendi aramızda nişan töreni yaptık, hatta resmi nikah da yaptık. Kızım ve Eser'in nişanlılık süreçleri normal ilerlerken, bundan 20 gün önce damadım Eser, kızımı gelinlik ve ev eşyası bakmak bahanesiyle Kahramanmaraş'a kaçırdı. Eşimle birlikte Eser'in en yakın arkadaşı olan S.K.'nin Kahramanmaraş'taki iş yerinin önünde beklemeye başladık. Eser'i ve kızımı görünce yanlarına gittik. Sonra Eser'in annesinin evine gidip konuştuk, zaman zaman tartıştık. Bana kızımın yerini bildiği halde bilmiyorum demesinden dolayı Meryem Fidan'a ve kızımı kaçırdığı için Eser Efsane'ye kızgın ve öfkeliydim" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Olayla ilgili hazırlanan iddianame Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 4 zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Cafer Gökbulut için ayrıca Eser Efasane'nin annesi Meryem Fidan'ı bıçakladığından dolayı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Mehmet Gökbulut'un cinayeti planlayarak işlediği ve ifadesinde, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu, kına merasiminde damadını öldürmek için uygun anı beklediğini söylediği belirtildi.
İddianamede ifadesine yer verilen gelin Damla Efsane'nin ise kına gecesinde oynamak için sahneye çıktığını ve dayısının el işareti ile müziği kestirdiğini arkadan itilerek yere düşürüldüğü için baygınlık geçirdiğini söylediği yer aldı.

GAZİANTEP

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti masada unuttu Çaldığı ziynet eşyalarının 2 katı tutarındaki dolarların yerini bulamadı
YEREL HABERLER Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti ...
ANKA’dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan 25 Aralık mesajı
Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı Fadıloğlu, "Antep savunması kutsal bir destandır"
YEREL HABERLER Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı Fadıloğlu, ...
Başkan Şahin’den 25 Aralık mesajı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “98 yıl önce Antepliler, boyunduruk altına girmeyi reddetmiştir”
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den 25 Aralık mesajı Büyükşehir Belediye ...
Kileci'den 25 Aralık mesajı "Dünyanın en onurlu direnişlerinden biri"
YEREL HABERLER Kileci'den 25 Aralık mesajı "Dünyanın en onurlu ...
Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını değiştirmiştir"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını ...
Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti Başkan Fadıloğlu: “Esas olan centilmence yarışmaktı”
YEREL HABERLER Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı ...
Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı Tesis, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na kurulacak
YEREL HABERLER Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Ve Biyogaz Tesisi ...
Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ...
Araban’da yoğun sis
YEREL HABERLER Araban’da yoğun sis
Yedi Başak’tan sınırları aşan iyilik projesi
YEREL HABERLER Yedi Başak’tan sınırları aşan iyilik projesi
Balkan Karate Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarı Eren Akkurt ve Esra Karadağ şampiyon oldu
YEREL HABERLER Balkan Karate Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarı Eren ...
Gaziantep'te parkinson hastalarına özel rehabilatasyon
YEREL HABERLER Gaziantep'te parkinson hastalarına özel ...
CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı
Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza
YEREL HABERLER Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza
Hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar suçüstü yakalandı
OSB Başkanı Şimşek'ten 25 Aralık Kutlama mesajı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek: "Antep Savunması, atalarımızdan kalan en kıymetli mirastır"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek'ten 25 Aralık Kutlama ...
GAHİB Başkanı Kaplan'dan kutlama mesajı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan: "Antep Savunması mazlumlara rehber oldu"
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan'dan kutlama mesajı Güneydoğu ...
Mahsum Altunkaya'dan Kurtuluş Bayramı kutlaması Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya: "Antep Savunması, birlik ve beraberliğin eseridir"
YEREL HABERLER Mahsum Altunkaya'dan Kurtuluş Bayramı ...
Başkan Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: "Antep savunması bizler için büyük övünç kaynağıdır"
YEREL HABERLER Başkan Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Güneydoğu ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Nurdağı’nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Nurdağı’nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı
Şahinbey Ampute’nin beli bükülmüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute’nin beli bükülmüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X