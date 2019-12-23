Başkan Ünverdi’den 25 Aralık mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Şehitlerimizi kalbimize yazdık”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazianteplilerin vatan, millet, bayrak ve hürriyet için verdiği mücadelenin şanlı Türk tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Adnan Ünverdi, bir milletin küllerinden doğduğu kurtuluş mücadelesinde, Gaziantep müdafaasının ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulayarak, "Gaziantepliler, top ve tüfeklerle işgal için gelen düşmana karşı kadını erkeği, genci yaşlısıyla kendi imkanlarıyla büyük bir direniş gösterdi. Aziz milletimizin istiklal ve istikbali için tüm yokluklara göğüs gererek 11 ay boyunca düşmana geçit vermedi. Elmalı köprüsünde düşmana karşı göğsünü siper ederek şehit düşen ve kahramanlıkları ile Şahin Bey lakabını alan Mehmet Sait’i, namıdiğer Karayılan lakaplı Molla Mehmet’i, annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı koyan ve süngülenerek şehit edilen 14 yaşındaki Şehit Kamil’i, Özdemir Bey’i ve 6317 şehidimizi biz kalbimize yazdık. Bu öyle bir direnişti ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gazianteplilerin verdiği mücadeleyi, “Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu’yu da kurtardılar. Milli Müdafaa'da öncü oldular” diyerek Gaziantep’i örnek göstermiştir. Antep daha sonra TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı ile onurlandırılmış ve İstiklal Madalyası verilmiştir. Bugün Gaziantep’in neresine baksanız şehadete şahitlik eden bu kutlu mücadelenin izlerini görürsünüz. Şehitler Anıtımız da bu mücadelenin sembolü olmuş, bugün de aziz vatanımız için gözümüzü bile kırpmadan kanımızın son damlasına kadar şehadete yürümeye hazır olduğumuza şahitlik etmektedir. Gaziantepliler bu şuurla genci yaşlısıyla, işi mesleği ne olursa olsun her cephede ülkesi için mücadele vermektedir. İş dünyası olarak bizler de günün koşullarına uygun olarak ülkemizin selameti, daha kalkınmış bir Türkiye için çalışıyor, üretiyor ve dünyanın dört bir köşesine Gaziantep’te ürettiğimiz ürünleri gönderiyor, ekonomi cephesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu şiarla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha da çok çalışıyoruz. Gaziantep’in kurtuluşunun 98. yılını kutladığımız ve 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde, çocuklarımıza da bu cennet vatan için atalarımızın ödediği bedeli çok iyi anlatmalı, dünün ışığında bugünü görebilen, yorumlayabilen ve bu anlayışla geleceğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeliyiz. Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde bu şuur çok önemlidir. Geçmişini bilen, geleneklerine bağlı, ilim ve bilimde ülkemizi ileriye taşıyacak gençlere ihtiyacımız var. Dünyada en fazla genç nüfusa sahip ülkelerden birisi olarak bu güce ve potansiyele de sahibiz. Şehirler kendi değerleriyle yükselir. Biz de değerlerimize genci yaşlısı, kadını erkeği ile her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl heyecanını da şimdiden yaşamaya başladık. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenecek 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyor, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Vatanımız ve Gazi Şehrimizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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