Gaziantep FK, Gaziantepspor’u geride bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep FK, Gaziantepspor’u geride bıraktı

İHA

Gaziantep şehrini 19791980 sezonunda o dönemki adıyla 1. Lig’de ilk kez temsil eden Gaziantepspor, o yılın ilk yarısında 22 puan toplarken, Gaziantep FK ise bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de şu ana kadar oynadığı 16 maçta 23 puan elde etti.
Süper Lig’de ligin ilk yarısının bitmesine bir hafta kala elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep FK oldu. Ligdeki ilk sezonunda şu ana kadar oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 23 puan toplayıp, 25 gol atan ve kalesinde 27 gol gören Gaziantep FK, bu istatistikleri ile 19791980 sezonunda ligde ilk kez mücadele eden Gaziantepspor’un ilk yarı grafiğini geride bıraktı. Gaziantepspor, o zamanki adı 1. Lig olan şimdinin Süper Lig’inde ilk kez mücadele ederken, söz konusu dönemde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 22 puan toplayabilmiş, 15 gol atıp kalesinde de 12 gol görüşmüştü.
Gaziantepspor, 1979 yılında ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’e 1983 yılında küme düşerek veda etmiş ve 9 sezon sonra yani 19901991 sezonunda tekrar yükselmişti. Gaziantepspor, 19901991 sezonundaki ilk yarı maçlarında ise 15 maça çıkıp 7 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puanı hanesine yazdırmıştı. O sezonu takip eden 27 sezon boyunca aralıksız olarak ligde mücadele etmeye devam eden Gaziantepspor, Süper Lig’e 20162017 sezonunda veda etmiş ve aldığı cezaların ardından Bölgesel Amatör Lig’e kadar düşmüştü.
Gaziantepspor’un lige veda etmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olan adını önce Gazişehir Gaziantep, sonrasında ise Gaziantep FK olarak değiştiren kırmızısiyahlılar, Süper Lig’deki ilk sezonunda geride kalan 16 maçta elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

GAZİANTEP

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış ...
Başkan Ünverdi’den 25 Aralık mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Şehitlerimizi kalbimize yazdık”
YEREL HABERLER Başkan Ünverdi’den 25 Aralık mesajı GSO Yönetim ...
Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti masada unuttu Çaldığı ziynet eşyalarının 2 katı tutarındaki dolarların yerini bulamadı
YEREL HABERLER Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti ...
ANKA’dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan 25 Aralık mesajı
Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı Fadıloğlu, "Antep savunması kutsal bir destandır"
YEREL HABERLER Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı Fadıloğlu, ...
Başkan Şahin’den 25 Aralık mesajı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “98 yıl önce Antepliler, boyunduruk altına girmeyi reddetmiştir”
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den 25 Aralık mesajı Büyükşehir Belediye ...
Kileci'den 25 Aralık mesajı "Dünyanın en onurlu direnişlerinden biri"
YEREL HABERLER Kileci'den 25 Aralık mesajı "Dünyanın en onurlu ...
Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını değiştirmiştir"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını ...
Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti Başkan Fadıloğlu: “Esas olan centilmence yarışmaktı”
YEREL HABERLER Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı ...
Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı Tesis, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na kurulacak
YEREL HABERLER Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Ve Biyogaz Tesisi ...
Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ...
Araban’da yoğun sis
YEREL HABERLER Araban’da yoğun sis
Yedi Başak’tan sınırları aşan iyilik projesi
YEREL HABERLER Yedi Başak’tan sınırları aşan iyilik projesi
Balkan Karate Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarı Eren Akkurt ve Esra Karadağ şampiyon oldu
YEREL HABERLER Balkan Karate Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarı Eren ...
Gaziantep'te parkinson hastalarına özel rehabilatasyon
YEREL HABERLER Gaziantep'te parkinson hastalarına özel ...
CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı
Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza
YEREL HABERLER Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza
Hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar suçüstü yakalandı
OSB Başkanı Şimşek'ten 25 Aralık Kutlama mesajı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek: "Antep Savunması, atalarımızdan kalan en kıymetli mirastır"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek'ten 25 Aralık Kutlama ...
GAHİB Başkanı Kaplan'dan kutlama mesajı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan: "Antep Savunması mazlumlara rehber oldu"
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan'dan kutlama mesajı Güneydoğu ...
Mahsum Altunkaya'dan Kurtuluş Bayramı kutlaması Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya: "Antep Savunması, birlik ve beraberliğin eseridir"
YEREL HABERLER Mahsum Altunkaya'dan Kurtuluş Bayramı ...
Başkan Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: "Antep savunması bizler için büyük övünç kaynağıdır"
YEREL HABERLER Başkan Çıkmaz'dan Kurtuluş Günü mesajı Güneydoğu ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Nurdağı’nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Nurdağı’nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X