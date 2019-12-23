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GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur'dan 25 Aralık mesajı "Unutturmayacağız"

İHA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur'dan 25 Aralık mesajı "Unutturmayacağız"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, 25 Aralık tarihinin Gaziantep için bir dönüm noktası olduğunu ve bu önemli tarihi, kurtuluşa meşale yakan eşsiz mücadeleyi hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirttiler.
Bundan 98 yıl önce tüm dünyanın bu destana şahitlik ettiğini vurgulayarak, 11 ay boyunca açlık ve yoklukla mücadele eden kahraman atalarını rahmet ve minnetle yad eden GTO Başkanları açıklamalarında, “Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Ödenmeyecek, asla ödenemeyecek borcumuz var. Bizler bugün şehrimizin başarılarından övünçle bahsediyorsak, ihracat rakamlarımızı, kurduğumuz fabrikaları, tüm dünyanın konuştuğu mutfağımızı anlatıyorsak, kahraman atalarımızın sayesindedir. Bugünümüzü anlamak için çok değil, yalnızca kısa bir süre o günleri gözlerimizin önüne getirmek yeterli olacaktır. Şehrin dörtte biri yani tam 6317 şehit. Geriye kalanlar da çoluk, çocuk, kadın yaşlı ve gazi. Ne mermi vardı, ne de tüfek. Zerdali çekirdeğinden ekmek. Yaralıları tedavi edecek ilaç yok, dönem doktorlarının kayıtlarına göre ameliyatlarda hastaları uyutmak için kullanılan 'Kloroform' dahi yok. İşte biz Gaziantepliler böylesine zorlu şartlarda tam 11 ay direndik, 'Gazi' olduk, Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de 'Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki, Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar' veciz sözlerine mazhar olduk. Allah atalarımızdan, dedelerimizden, 6317 şehidimizden, gazilerimizden, Şahin Beylerden, Karayılanlardan, Özdemir Beylerden, Şehit Kamillerden, binlerce isimsiz kahramandan razı olsun. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak bu destanı, bu eşsiz mücadeleyi asla unutturmayacağız. Daha güçlü bir Gaziantep, daha güçlü bir Türkiye için durmaksızın çalışacağız. Bu eşsiz toprakları kanlarıyla sulayarak vatan kılanlar için daima ileri yürüyeceğiz. Bunu en iyi yapan da Gazianteplilerdir. Zorlu şartlarla mücadele genetik kodlarımıza işlediğinden, her ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya, daha iyisine ulaşmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformu Twitter’da Trend Topic (TT) olan #Şifre6317 paylaşımlarına da değinen GTO Başkanları, her sene olduğu gibi 25 Aralık’ın 98. yıl dönümünde de farkındalık oluşturan bir işe imza attıklarını, GTO Kurumsal İletişim Müdürlüğünce hazırlanan videonun paylaşılmasıyla birlikte #Şifre6317 hashtagi ile on binlerce tweet atıldığını söylediler.
GTO Başkanları, “Tüm Türkiye bu paylaşımla birlikte Gaziantep’i ve kahramanlarımızı konuştu. Bir farkındalık oluşturuldu. Gazi şehrimizin bu mücadelesi hiçbir zaman unutulmamalı, kahramanlığı herkese, her çocuğa anlatılmalı. Bilsinler ki bu şehir bugünlere kolay gelmedi. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi büyük bir minnetle anıyor ve onlara söz veriyoruz. Biz o günleri unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştular.

GAZİANTEP

23 Aralık 2019 Pazartesi

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