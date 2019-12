Uzman Dr. Ali Sönmez Medical Park Gaziantep'te

Uzman Dr. Ali Sönmez, Medical Park Gaziantep Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda nöroloji uzmanı Dr. Ali Sönmez, Medical Park'ta hasta kabulüne başladı.

Daha önceleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 20032009 yıllarında görev yapan Dr. Ali Sönmez, 20102014 yılları arasında da aynı hastanede uzmanlık kariyerini sürdürdü. Dr. Sönmez, daha sonrasında ise Elbistan Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği (20142017), Özel Elbistan Yaşam Hastanesi (20172019) ve Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde (2019) görev yaptı.

Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Uyku Tıbbı Derneği üyesi de olan Uzman Dr. Ali Sönmez, Ulusal Baş Ağrısı Kış Okulu (Şubat 2011K.K.T.C), 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (Ekim 2011Bodrum/Muğla), 6. Ulusal Beyin Damar Hastalıları Kongresi (Mayıs 2012Eskişehir), 48. Ulusal Nöroloji Kongresi (1622 Kasım 2012Antalya), 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEGEMG Kongresi (37 Nisan 2013Antalya), Türk Nöroloji Derneği Yeterlilik Kursu (Haziran 2013Ankara), 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (610 Ekim 2013Bodrum/Muğla), 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (15 kasım 2014Dalaman/Muğla), 9. International Congress on Vascular Dementia (1618 October 2015Ljublijana/Slovenia), 2. Congress of European Academy of Neurology (2831 May 2016Copenhagen/Denmark), 32. International Conference of Alzheimer’s Disease (2629 April 2017Kyoto/Japan), 6. International Congress on Neuropathic Pain (1518 June 2017Gothenburg/Sweden), 12th Asian & Ocenian Epilepsy Congress (28 June1 July 2018Bali/Indonesia) ve 37. Annual ESRA (European Society of Regional Anesthesia&Pain Therapy) Congress (1215 SeptemberDublin/Ireland) gibi pekçok seminer ve kursa katıldı.

Uzman Dr. Ali Sönmez, Total Intracranial and lateral ventricle volumes measurement in Alzheimer’s disease, A methodological study (Journal of Clinical Neuroscience 34, 133139, 2016), Immatür ve matür sıçanlarda status epileptikus sonrası apoptoz, nöronal hasar, GABA A Alfa1 reseptör miktarı ile davranış, öğrenme ve hafızanın değerlendirilmesi (Turk J Neurol 2018;24:313322), milier tüberkülozlu olguda kranial ve spinal kord yerleşimli tüberkülomlar (Turkish Journal of Neurology 2013;19(4): 151152), Unexpected origin of ınfection in a patient with diabetic ketoacidosis Candida Esophagitis (Journal of Research in Diabetes & Metabolism, 2016;1(1): 001003) gibi yayın ve sözel bildiriye de imza attı.

GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.