Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonunda kent merkezi ile İslahiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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