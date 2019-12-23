Mehmet Büyükekşi: "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak" Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: “Yeni Malatyaspor maçına en az 15-20 bin taraftar bekliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmet Büyükekşi: "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak" Gaziantep FK Başkanı ...

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak" dedi.

Mehmet Büyükekşi: "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak" Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: “Yeni Malatyaspor maçına en az 15-20 bin taraftar bekliyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligdeki durumları ve devam eden Gaziantep Tek Yürek kampanyasına ilişkin kulübün resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Son üç maçta aldıkları skorların kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade eden Büyükekşi, “Gaziantep Futbol Kulübü olarak, Türk futbolunda önemli bir yer tutabilme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların kıymetli olabilmesi adına en önemli sonucu ise profesyonel futbol takımımızın alacağı sonuçlar belirliyor. Süper Lig’de ilk sezonumuz olmasına karşın hedefimizi ilk 10 sıra olarak belirlemiştik. Takımımız ilk olarak Konyaspor karşısında önemli bir puan aldı, daha sonra ise üst üste Kayserispor ve Kasımpaşa gibi zorluk seviyesi yüksek iki karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Şu ana kadar ligde topladığımız 23 puan gerçekten yadsınamaz bir başarıdır. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Futbol takımımız da alacağı sonuçlarla Gaziantep adına yakışır bir mücadele göstermeye devam edecektir" dedi.

“Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum"
Gaziantep Tek Yürek kampanyası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükekşi, “Öncelikle bu kampanyaya yaklaşık bir ay önce start verdik. Son olarak Gaziantep’te düzenlediğimiz gala gecesine gerçekten ciddi bir katılım oldu ve kulübümüzün yarınları adına Gaziantep Tek Yürek olunca neler yapacağını da bir kez daha gösterdi. İster sms yoluyla, ister forma satın alarak takımlarına destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendi de bu süreçte bizlerin yanında olarak desteklerini gösterdiler. Kendilerine kulübümüz ve camiamız açısından ayrıca teşekkür ediyorum. Gaziantepli el ele verdiği takdirde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını, futbolda da herkese gösterecek güce ve kudrete sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Yeni Malatyaspor maçına en az 1520 bin taraftar bekliyoruz"
Takımın artan performansıyla birlikte taraftar desteklerinde de büyük bir artış beklediklerini dile getiren Başkan Büyükekşi, "Süper Lig’e yeni çıkmış bir takım için 23 puan toplamak gerçekten çok önemli bir başarıdır. Ama tabloyu daha büyük hale getirmek istiyorsak bundan sonraki süreçte tüm Gaziantepli futbolseverlerle el ele vermemiz gerekiyor. Önümüzde bir Yeni Malatyaspor maçı bulunuyor. Bu karşılaşmadan alacağımız bir galibiyetle ligde belki de 7. sıraya kadar yükseleceğiz. Galibiyet alabilmemiz için hem futbolcularımız hem de taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Onlar tribünde, futbolcularımız da sahada alınlarının son terine kadar mücadele ederek sezonun ilk yarısını güzel bir galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın üzerine düşen görevi yapacaklarını ve en az 1520 bin kişinin takımımızı destekleyeceğine gönülden inanıyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ASİD Başkanı Dr. Yıldırım’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
Gaziantep Alg Spor kazanmaya devam ediyor ALG Spor 8'de 8 yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep Alg Spor kazanmaya devam ediyor ALG Spor ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
25 milyonluk rüşvet krizine Şamil Tayyar yorumu
YEREL HABERLER 25 milyonluk rüşvet krizine Şamil Tayyar yorumu
Minik Münzir, evde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Minik Münzir, evde çıkan yangında öldü
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan kutlama mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan kutlama mesajı
Uzman Dr. Ali Sönmez Medical Park Gaziantep'te
YEREL HABERLER Uzman Dr. Ali Sönmez Medical Park Gaziantep'te
GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı
YEREL HABERLER GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı
GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur'dan 25 Aralık mesajı "Unutturmayacağız"
YEREL HABERLER GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur'dan 25 Aralık ...
5 aylık bebek yangında öldü 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran anne, 5 aylık bebeğini kurtaramadı
YEREL HABERLER 5 aylık bebek yangında öldü 2 çocuğunu alevlerin ...
Gaziantep FK, Gaziantepspor’u geride bıraktı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Gaziantepspor’u geride bıraktı
Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış ...
Başkan Ünverdi’den 25 Aralık mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Şehitlerimizi kalbimize yazdık”
YEREL HABERLER Başkan Ünverdi’den 25 Aralık mesajı GSO Yönetim ...
Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti masada unuttu Çaldığı ziynet eşyalarının 2 katı tutarındaki dolarların yerini bulamadı
YEREL HABERLER Şaşkın hırsızlar Çaldığı paraları doldurduğu poşeti ...
ANKA’dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan 25 Aralık mesajı
Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı Fadıloğlu, "Antep savunması kutsal bir destandır"
YEREL HABERLER Rıdvan Fadıloğlu'ndan 25 Aralık mesajı Fadıloğlu, ...
Başkan Şahin’den 25 Aralık mesajı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “98 yıl önce Antepliler, boyunduruk altına girmeyi reddetmiştir”
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den 25 Aralık mesajı Büyükşehir Belediye ...
Kileci'den 25 Aralık mesajı "Dünyanın en onurlu direnişlerinden biri"
YEREL HABERLER Kileci'den 25 Aralık mesajı "Dünyanın en onurlu ...
Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını değiştirmiştir"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Antep Savunması, tarihin akışını ...
Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı okuldan 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti Başkan Fadıloğlu: “Esas olan centilmence yarışmaktı”
YEREL HABERLER Futbol Kurtuluş Kupası sahibini buldu 18 farklı ...
Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı Tesis, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na kurulacak
YEREL HABERLER Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Ve Biyogaz Tesisi ...
Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ...
Araban’da yoğun sis
YEREL HABERLER Araban’da yoğun sis
Yedi Başak’tan sınırları aşan iyilik projesi
YEREL HABERLER Yedi Başak’tan sınırları aşan iyilik projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X