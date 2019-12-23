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YORUM KURALLARINI OKUDUM

GAÜN’de engelli öğrenci çalıştayı düzenlendi

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen Engelli Öğrenci Çalıştayı'nda konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, "Engelliler toplumun bir parçası. Eşit haklara hepimiz sahip olduğumuza ve bu ülke hepimizin olduğuna göre herkesin bu farkındalığı yaşaması ve hissetmesi gerekiyor" dedi.

GAÜN’de engelli öğrenci çalıştayı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen Engelli Öğrenci Çalıştayı’nda konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, “Engelliler toplumun bir parçası. Eşit haklara hepimiz sahip olduğumuza ve bu ülke hepimizin olduğuna göre herkesin bu farkındalığı yaşaması ve hissetmesi gerekiyor” dedi.
Prof. Dr. Şehmus Demir, insanın saygın bir varlık olduğunu belirterek, “Bu saygınlık engellilik ve engelsizlik kavramlarının dışında bir saygınlıktır. Sonradan oluşan veya doğuştan gelen çeşitli fiziki eksiklikler veya problemler hiçbir şekilde bu saygınlığı azaltmadığı gibi arttıran faktörlerdir. Ne kadar bu insanlara destek olursak, ne kadar beraber vakit geçirirsek, ne kadar bu insanların önünü açmaya çalışırsak aslında toplumsal sorumluluğumuzu da bu denli yerine getirmiş oluruz. Aksi takdirde sosyal anlamda kendimiz engelli olmuş veya kendimiz bir problem haline gelmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Gaziantep Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Fatih Emrah Demir, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından Ayça Kaleoğlu Yaylagül, Erasmus Koordinatörlüğünden Şeyho Bozkuş ve Farabi Koordinatörlüğünden Esra Karayılan konuşmacı olarak katıldı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından erişebilir bir kampüs oluşturulduğuna dikkat çeken Dr. Fatih Emrah Demir, “En temel düzeyde oluşturduğumuz sarı klavuz yollar, engelli lavaboları, rampalar gibi birçok farklı düzenlemeleri üniversitemiz başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Bunun yanında öğrencilerimize akademik, sosyal ve psikolojik olarak desteklemek amacıyla birimimiz görev yapıyor. En önemli görevlerimizden birisi de öğretim elemanlarımızla iletişime geçerek o öğrencilerin engellilik durumları hakkında bilgi veriyoruz. Bu kapsamda uygun uyarlamaları yapmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
GAÜN Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının engelli öğrenciler hakkında çalışmaları kapsamında bilgi veren Ayça Kaleoğlu Yaylagül, “Engelli öğrencilerimiz, yeni kayıt veya kayıt yenileme esnasında engelli öğrenci olduğuna dair raporu bir sefere mahsus başkanlığımıza beyan ettiği takdirde engel oranında indirimli öğrenim ücret ödemesi her dönem için otomatik olarak sağlanır. Öğrencilerimiz başkanlığımıza gelmesine gerek kalmaksızın Türkiye’nin herhangi bir yerinde öğrenci belgesi ve transkriptlerini elektronik imzalı olarak alabilir. Ayrıca öğrenci işlemleri ile ilgili gerekli bilgi, belge, başvuru formları, kılavuz ve dokümanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde düzenli olarak güncellenmektedir” ifadelerine yer verdi.
Şeyho Bozkuş, Erasmus+ ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem verildiğini ifade etti.
Bozkuş, konuşmasına şöyle devam etti, “Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurur. Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi içerir. Engelli öğrencilere engelliliğin belgelenmesi kaydıyla +10 puan verilir. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan verilmektedir”.
Farabi Değişim Programı hakkında katılımcıları bilgilendiren Esra Karayılan, Farabi’ye genel not ortalaması 2 ve üzeri olan tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, “Gaziantep Üniversitesi olarak Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumlarıyla karşılıklı anlaşmalar yapılmakta olup halen 107 üniversiteyle karşılıklı anlaşmamız bulunmaktadır” diyerek programın amaçları, koordinatörlerin görevleri hakkında bilgi verdi.

GAZİANTEP

23 Aralık 2019 Pazartesi

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