Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi

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GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucunun taşındığı kamyonu takibe alan polisler, adacı Nizip ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.



GAZİANTEP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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