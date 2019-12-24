Kahraman polisler Polisler patlama riskine rağmen alevlerin arasına girerek sürücüyü kurtardı

Gaziantep'te kaza yapan bir aracın yandığını gören polisler, patlama riskine rağmen alevlerin arasına girerek sürücüyü kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yoldan çıkan araç yanmaya başladı. O sırada devriye görevinde olan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, aracın yandığını fark etti. Aracın hemen yanında baygın halde yatan sürücü O.K.’yı gören polisler, yanan LPG’li aracın patlama riskine aldırış etmeden sürücüyü aracın yanından alarak güvenli yere götürdü. Polisler hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kahraman polislerin canını hiçe sayarak sürücüyü kurtardığı anlar saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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