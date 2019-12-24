GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 25 Aralık kutlaması

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep’in 98 yıl önce yazdığı destan ile zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğini dost ve düşman herkese gösterdiğine dikkat çekerek, o gün ortaya konulan mücadelenin, daha sonraki yıllarda hepimiz için rehber niteliğinde olduğunu söyledi.

İbrahim Ay, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda 98 yıl önce gösterdiğimiz iradenin, şehrin başarısın adeta şifresini oluşturduğunu ifade ederek, “Gaziantepli, yıllar önce, atalarından aldığı ilhamla, her alanda başarıya koşmuş, tarih yazmış bir şehirdir” ifadesini kullandı.

“Başarmanın şifresi 6317”

Geçmişteki başarılarımızı yeni nesillere aktarmak adına, bundan sonra da hepimize önemli görev düştüğünü ifade eden İbrahim Ay “Bu uğurda, sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaçınmamalıyız. 98 yıl önce yazdığımız destanı, bizden sonraki kuşaklara da aynı şekilde yansıtmalıyız. Bu kararlılığı gösterdiğimiz takdirde, Gaziantep yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Evet, başarmanın şifresi 6.317’dir. Bu vesileyle, Antep Harbi sırasında kaybettiğimiz 6 bin 317 şehidimizin yanı sıra, vatan savunmasında gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi de rahmet ve şükran duygularıyla bir kez daha anıyorum. Gazi şehrimizin Kurtuluş Günü olsun” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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