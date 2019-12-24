HATEM’den 25 Aralık mesajı

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen , 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başhekim Esen mesajında, "Antep Savunması, silahsız ve cephanesiz bir şekilde 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği amansız mücadeleyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Gaziantep, bu şanlı savunmada verdiği 6317 şehit ile kahramanlığını, yiğitliğini, ve cesaretini bütün dünyaya göstererek şanlı bir destan destan yazmıştır. Tüm imkansızlıklara rağmen işgalci güçlere direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlar, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.