Motosiklet hırsızları yakalandı

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Gaziantep’te faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 22 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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