Motosiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep’te faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 22 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP
24 Aralık 2019 Salı
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