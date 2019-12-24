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Meradan çalınan hayvanlarını dedektif gibi iz sürerek buldu Hayvanlarını götürmeye çalışan ...

İHA

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde merada otlayan hayvanların çalındığını fark eden Önder Yüksek, bir dedektif gibi hayvanların izini sürerek, buldu. Yüksek, hayvanlarını götürmeye çalışan hırsızları ise jandarmaya yakalattı.

Meradan çalınan hayvanlarını dedektif gibi iz sürerek buldu Hayvanlarını götürmeye çalışan hırsızları jandarmaya yakalattı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde merada otlayan hayvanların çalındığını fark eden Önder Yüksek, bir dedektif gibi hayvanların izini sürerek, buldu. Yüksek, hayvanlarını götürmeye çalışan hırsızları ise jandarmaya yakalattı.
Yavuzeli ilçesine bağlı Çimenli Mahallesinde yaşayan Önder Yüksek, saat 14.30 sıralarında 9 büyükbaş hayvanını otlaması için mahalle merasına bıraktı. Dönüşte mahallelinin yabancı bir aracın köyde dolaştığını söylemesi üzerine kuşkulanan Önder Yüksek, eve geldiğinde ise hayvanlara bakmak üzere oğlunu meraya gönderdi. Giden oğlunun hayvanlarının yerinde olmadığını söylemesi üzerine meradaki ormanlık alana bakan Önder Yüksek, ineklerinin çalındığını anladı. Hemen jandarma ekiplerine haber veren Önder Yüksek, jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından ise meradaki hayvanların izlerini sürmeye başladı. Hayvanların izlerinin bulunduğu yönde hareket eden Önder Yüksek, hayvanların götürüldüğü istikametteki mahallelerde yaşayan tanıdıklarını da tek tek telefonla arayarak, şüpheli bir duruma şahit olup olmadıklarını sordu. Süleymanoba Mahallesi'ndeki bir tanıdığının 2 kişi tarafından hayvanların zorla götürülmeye çalışıldığını öğrenen Yüksek, tekrar jandarmayla iletişime geçti. Hayvanların izini ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Büyükkarakuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alana kadar süren Yüksek, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla hayvanlarına kavuştu.
Jandarma ekipleri ise olayla ilgili O.K., M.K. ve B.K. isimli şahısları gözaltına alındı.

GAZİANTEP

24 Aralık 2019 Salı

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