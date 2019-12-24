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Şehit Kamil İLE Özdemir Bey törenle anıldı Meydanda ve mezar başında program düzenlendi

İHA

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde Gaziantep Savunmasının sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey, Şehitkamil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziantep Savunması, dünyadaki örnek savunmalardan birisidir" dedi.

Şehit Kamil İLE Özdemir Bey törenle anıldı Meydanda ve mezar başında program düzenlendi

25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde Gaziantep Savunmasının sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey, Şehitkamil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep Savunması, dünyadaki örnek savunmalardan birisidir” dedi.
Gaziantep Savunmasının önemli kahramanlarından olan Şehit Kamil ile Özdemir Bey için anma programları düzenlendi. Şehitkamil Meydanı’ndaki Şehit Mehmet Kamil Anıtı’ndaki törene; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi 5. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tnk. Alb. Bülent Sayar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende, Yasemin Erman Balsu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.
Bu topraklar için kanlarını seve seve verdiler
Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziantep Savunması, dünyadaki örnek savunmalardan birisidir. Yaklaşık 2 yıl süren bu savunmada, bu toprakları vatan kılmak adına yaşlısı, genci, kadını, erkeği kanlarını seve seve verdiler. Atalarımızın bizlere anlatmış oldukları o hikayeleri biz dinleme imkanına sahip olduk ve bunları yüreğimizde hissettik. Maalesef, son dönemde özellikle onların ahirete intikal etmesinden sonra biz çocuklarımıza, gençlerimize bu savunmayı tam manasıyla aktaramadığımız kanaatindeyim. Sevgili yavrularımız, toprakların vatan olmasında emek veren büyüklerimizi mutlak suretle anmak ve anlamak gerekliliğimiz var. Sevgili çocuklar, bugün pozitif ilim noktasında akademik çalışmalarınızı yapacaksınız, ancak yakın tarihimizi ve geçmişimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Bugün, yakın coğrafyamızda üzerimize oynanan oyunların temelinde ne olduğunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Evet, bu topraklarda atalarımız gerçek manada süngüleriyle açlıkla mücadele ederek, bu toprakları bize vatan kıldılar. Bizlere de düşen bundan sonraki safhada yeni düzenin içerisinde teknolojinin, ilmin, bilimin ışığı altında daha ileriye bu ülkeyi taşımaktır. Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde 29 Ekim ile birlikte başladı. Bu iki yıllık süreç içerisinde, yani Gaziantep’in savunmasının başlangıcından kurtuluş gününe kadar olan safhalardaki yapılan etkinlikler 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde devam ettirilecek. Nice 100 yıllarda bu topraklarda, barış içerisinde hür bir şekilde yaşamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.
Özdemir Bey için mezarı başında düzenlenen anma programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi 5. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tnk. Alb. Bülent Sayar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin tarafından dualar edildi

GAZİANTEP

24 Aralık 2019 Salı

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