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Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı

İHA

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesajla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümünü kutladı.

Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesajla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’nci yıldönümünü kutladı.
Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, mesajında Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’nci yıl dönümünü kutlayarak, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz. 1920 yılının başında Antep Savunması başlamış, Gaziantep savunması ise 11 ay sürmüştür. Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi atmış, 6 bin 317 Antepli kahramanı şehit etmiştir. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep’e "Gazi" unvanını vermiştir. Şimdi Gaziantep yine tek yumruk ve ortak akıl ile bütün zorluklara göğüs gelerek tüm dünyaya örnek olmayı başarıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük bir başarı gösteren bu aziz halk aynı başarıyı ekonomik anlamda yaptığı atılımlarla sürdürüyor. Değişen ve büyüyen dünyanın yeni ekonomik şartlarına hızlı bir şekilde ayak uyduran Gaziantep bugün Türkiye'nin en büyük ekonomiye sahip 5'inci şehri olmuş durumda. Kentteki iş adamları bugün yüzlerce ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu başarıların en büyük nedeni Gazianteplilere, Kurtuluş Savaşında tek yumruk olan atalarının miras bıraktığı çalışma ve üretme azmidir. Gaziantepliler dün olduğu gibi, bugün de ortak akıl ve beraberlikle başarıdan başarıya koşmaktadır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’nci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyor, tüm Gazianteplilerin 25 Aralık Kurtuluş Gününü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

24 Aralık 2019 Salı

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