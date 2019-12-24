Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

İHA

Üretim faaliyetlerinde "Sanayi Sicil Belgesi" ve "Yıllık İşletme Cetveli" hakkında bilinmesi gerekenler Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen bir toplantıyla anlatıldı.

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Üretim faaliyetlerinde “Sanayi Sicil Belgesi” ve “Yıllık İşletme Cetveli” hakkında bilinmesi gerekenler Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen bir toplantıyla anlatıldı.
GTO ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Sanayi Sicil Belgesi, Yıllık İşletme Cetveli işlemleri, vize işlemleri ve idari para cezası gerektiren durumlar uzmanlar eşliğinde ele alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, planlı ekonomi, kayıtlı ekonomi, verimli ekonomi, istihdam oluşturan ekonomi, kazanan ekonomi ve kaliteli bir sosyal yaşam için üreticilerin alması gereken bazı belgeler, bu kapsamda uygulaması gereken bazı sistemler olduğuna dikkat çekti.
Sanayi Sicil Belgesi’nin de 6948 sayılı kanun gereği alınması gereken belgeler içerisinde olduğunu ekleyen Duman konuşmasına şöyle devam etti:
“Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçı üyelerimiz Yıllık İşletme Cetveli ile de önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini beyan etmek zorunda.Almamız gereken bu belgeler işletmelerimiz için bazı kamusal faydalar da sağlıyor. Örneğin Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmeler, KDV muafiyeti, enerji fiyat indirimi gibi bir takım kamusal desteklerden yararlanma imkanına sahip. Sizlerin temsilcisi komitelerimiz sektörlerinize yönelik sıkıntıları yönetimimize iletiyor, biz de ilgili kurum ve kuruluşlar ileterek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani üretirken, ihracat yaparken, hizmet sunarken, kısacası ticari faaliyetlerimizi yürütürken mümkün olduğu kadar az bürokrasiye muhatap olmanız için çalışıyoruz.”
“Bilmediklerimizi konuşalım, öğrenelim ki zaman bize kalsın. Çözüme giden yol kısalsın.” diyen ve mümkün olduğu kadar üyelerinin yollarındaki taşları temizlemeye gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz Duman, bu temizliğin bazen resmi makamlarla istişareler yoluyla, bazen direkt çözüm odaklı bir proje yoluyla bazen de bugün olduğu gibi bilgilendirme toplantısı yoluyla yapıldığını ekledi.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili İbrahim Ataş’ın yanı sıra İl Müdürlüğü uzmanları ve çok sayıda ilgili katıldı.

GAZİANTEP

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi
GAÜN’de Prof. Dr. Fuat Sezgin etkinliği
YEREL HABERLER GAÜN’de Prof. Dr. Fuat Sezgin etkinliği
Başkan Tahmazoğlu’ndan 25 Aralık kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’ndan 25 Aralık kutlaması
Gaziantep'te tır dehşeti Freni boşalan park halindeki tır bir anda hareket ederek 5 aracı biçti Tırın bir otomobil ile çöp konteynerini sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep'te tır dehşeti Freni boşalan park halindeki ...
SANKOLU yüzücüler Kurtuluş Kupası için kulaç attı
YEREL HABERLER SANKOLU yüzücüler Kurtuluş Kupası için kulaç attı
Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet olmuyor Antep fıstığı, badem ve fındık gibi pahalı çerezlerin yerine yer fıstığı, leblebi gibi daha ekonomik çerezler ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet ...
1. Uluslararası Davetli Sergi yoğun ilgiyle açıldı Açılışı Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Bakbak yaptı
YEREL HABERLER 1. Uluslararası Davetli Sergi yoğun ilgiyle ...
Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı
Şehit Kamil İLE Özdemir Bey törenle anıldı Meydanda ve mezar başında program düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit Kamil İLE Özdemir Bey törenle anıldı Meydanda ...
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk’ten 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk’ten 25 Aralık mesajı
Şahinbey’den 25 Aralık kutlaması
YEREL HABERLER Şahinbey’den 25 Aralık kutlaması
Meradan çalınan hayvanlarını dedektif gibi iz sürerek buldu Hayvanlarını götürmeye çalışan hırsızları jandarmaya yakalattı
YEREL HABERLER Meradan çalınan hayvanlarını dedektif gibi iz sürerek ...
GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Tezel'den 25 Aralık mesajı
Büyükşehir zabıta’dan kaçak hayvan kesimine denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıta’dan kaçak hayvan kesimine denetim
İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi
YEREL HABERLER İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına ...
Merinos Spor deplasmandan 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Merinos Spor deplasmandan 3 puanla döndü
Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı Kazada maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı Kazada maddi ...
Başkan Kılıç’tan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan 25 Aralık mesajı
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
HATEM’den 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER HATEM’den 25 Aralık mesajı
GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 25 Aralık kutlaması
YEREL HABERLER GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 25 Aralık kutlaması
Adalet programı öğrencilerinden adliye gezisi
YEREL HABERLER Adalet programı öğrencilerinden adliye gezisi
Edibe Sözen’den “25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu” mesajı
YEREL HABERLER Edibe Sözen’den “25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu” ...
Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı
YEREL HABERLER Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X