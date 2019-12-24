Başkan Tahmazoğlu’ndan 25 Aralık kutlaması

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaş’ı sırasında, Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirtti.

Kentin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği 6317 şehit ile gazilik unvanını hak ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kutlama mesajında, "Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meşalesini yaktı. Antep halkı vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç, kararlılıkla Şahinbey’lerin, Şehitkamil’lerin Karayılan’ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele ederek, 6.317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, Gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantepli olmak, o günleri aynı heyecan ve coşkuyla yaşamak hepimizi çok mutlu ediyor. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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