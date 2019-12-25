İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Gaziantep’te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yerlerine girerek çanta ve telefon çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GAZİANTEP 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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