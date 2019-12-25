Gaziantep'te bir kamyonun dorsesindeki gizli bölmede 225 kilo esrar, Nizip ilçesinde ise bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip KOM Grup Amirliği ekipleri İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdu. Durdurulan aracın kasasında yapılan aramalarda mısırların arasına gizlenmiş toplam 221 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrarın bulunma anları ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep kent merkezinde Küsget Sanayi Sitesi’nde durdurulan başka bir araçta yapılan aramada ise aracın dorse kısmına zulalanmış 225 Kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

İki operasyonda ele geçirilen toplam 446 kilo uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu.



Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtan şahıs polislerden kaçamadı

Öte yandan, Nizip ilçesinde telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 9 bin TL dolandırmaya çalışan H.D. polislerin yaptığı operasyonla yakalandı. H.D.'nin dolandırıcılık, tehdit, kapkaç, yağma ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 23 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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