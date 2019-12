Gaziantep'te Tenis Kurtuluş Kupası ödül töreni düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılı etkinlikleri kapsamında “Tenis Kurtuluş Kupası’nın Ödül Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı törende, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Spor Şehri Gaziantep” anlayışından hareketle organize ettiği faaliyetlerine devam etti. Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası temalı turnuvada başarılı performanslarıyla 5 farklı kategoride mücadele eden 16 sporcu ödüllendirildi.

Şahin: “Çocuklarımızı genetiğine uygun sporlara teşvik edeceğiz”

Ödül töreni öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılının yaklaştığını belirterek, “Kurtuluş mücadelesinde, ‘özgürlük olmazsa gelecek olmaz’ dendi. ‘Yükselen Gaziantep’in temelleri bu mücadeleyle atıldı. Milli şuuru her noktada uyandırmamız gerekiyor. 100’üncü yıla giderken her alanda hatırlamamız ve hatırlatmamız lazım. Spor birleştiriyor. Sporun kaybedeni yoktur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep için çok önemli mesajları var; ‘Gaziantep’in gözlerinden nasıl öpmem ki’ diyor. Gözlerinden öpülesi bir şehir, büyük bir kahramanlık mücadelesi ortaya koydu. Anadolu’daki milli direnişin ateşi Gaziantep’ten alevlendi, ikinci bir Çanakkale’ye vesile olduk. Üzerimizde büyük bir emanet var. Çocuklarımızı özgüvenli bir şekilde geleceğe hazırlamamız için ‘Sporuyla Yükselen Gaziantep’ diyeceğiz. Gaziantep’in havuz projesinde sona yaklaştık. Önümüzdeki yıl içinde yüzme fırsatı bulacaksınız. Onlarca yüzme havuzunu şehirle buluşturacağız. Ulaşılabilir kapalı spor salonlarımız olacak. Bunun yanı sıra çocuklarımızın genetik yapısına uygun sporları tespit ederek hangi spora daha elverişli bir genetiği varsa o sporda ilerlemesi için çalışmalar yapacağız. 27 yıl önce Gaziantep’te tenise dair bir şeyler söylendi. Böylelikle akabinde ciddi kulüpleşmeler oldu. Ancak bizim de tenis kültürünü tabana yaymamız lazım. Ağaç yaşken eğiliyor. Spor kenti Gaziantep’i tenis kenti Gaziantep yapabiliriz” dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Halil Uğur, Gaziantep’in her şeyin en iyisine layık olduğunu bildirerek, “Gaziantep, her zaman en iyisini yapmaya adaydır. Spor şehri Gaziantep’e her türlü fedakarlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da tenis sporunun Gaziantep’te büyüdüğünü görmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, Gaziantep’te spor alanındaki katkılarından dolayı başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

5 kategoride 16 sporcuya kupa verildi

Kurtuluş Tenis Turnuvası Ödül Töreni’nde 12 yaş üstü erkeklerde; Eymen Elpeze birinci, Samet Yiğit Çapurbaş ikinci, Efe Sözmen üçüncü oldu. 12 yaş üstü kadınlarda; Aydın Akçagöz birincilik kürsüsüne çıktı, Akçagöz’ü, Doğa Arslan, Erva Bozkurt izledi. Büyük kadınlarda; Ayten Acun birinci, Fatma Elcik ikinci, Yeşim Berat üçüncü sıraya oturdu. Büyük erkeklerde; Emre Can Kankılıç birinci sırayı aldı, Kankılıç’ı İhsan Cihan, Ali Musab Bulut takip etti. Son olarak 45 yaş üstü kategorisinde; Kemal Canlı birinci olurken Gökhan Sever ikinci, Mehmet Ali Kayalı üçüncü sırada bulundu.

Programın sonunda Başka Fatma Şahin ve protokol yarışmacılarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

