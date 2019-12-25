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Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İHA

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kutlama programı düzenlendi.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşu yapılıp, İstiklal Marşı okunduktan sonra Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, MHP ve CHP Gaziantep Milletvekilleri, gaziler, kent protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program kapsamında, günün anlam ve önemine binaen şiirler de okundu.
"Gaziantep savunması Türkiye için de önemlidir"
Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep savunmasının tüm Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep savunması Gaziantep için önemli olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. Bu savunma Türkiye’nin milli mücadelesine, kurtuluş mücadelesine ışık olmuş önemli bir mücadeledir. Herkesin takdir ettiği bir yön var ki bu şehir, kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi başlatmış ve o günkü nüfusunun dörtte biri şehit düşmüş, geri kalanları da gazi olmuştur. Bu şehir gazi meclis tarafından gazilik unvanı verilen tek şehirdir. Bu şehir o savaştan sonra sıfırdan başlayarak, yoklukla mücadele ederek, fakirlikle mücadele ederek, açlıkla mücadele ederek 98 yıl sonra geldiği noktada parmakla gösterilen bir şehir olmuştur. Ben bizlere bu toprakları vatan yapan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın da bütün kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
Vali Gül'ün konuşmasının ardından Gaziantep Savunması'nın 6317 şehidinin anısına gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı. Daha sonrasında ise programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar kortej halinde Şehitlik Abidesi'ne yürüdü. Şehitlik Abidesi'nde Antep Savunması'nın kahramanları için dualar okunurken, tören mangası tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı.
Program protokol üyelerinin şehitlik anıtına çiçek bırakmasıyla sona erdi.

GAZİANTEP

25 Aralık 2019 Çarşamba

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