Araban’da Kurtuluş koşusu

Araban ilçesinde, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini anma ve 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yürüyüş ve Gazi Koşusu düzenlendi. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak ve Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde biten bir kilometrelik yürüyüşe, ilçedeki tüm okullarda eğitimöğretim gören öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda, Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde tamamlanan bir kilometrelik 6 kategoride yapılan Gazi Koşusuna 150 öğrenci yer aldı.

GAZİANTEP 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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