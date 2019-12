Büyükşehir’den 25 Aralık’a özel iki sergi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında “İzzet Keribar Objektifinden Gaziantep Fotoğrafları Sergisi” ve “3. Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi” açıldı.

Gaziantep Sanat Merkezi’ndeki sergi açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi bir binada bulunduklarını söyleyerek, “Çok özel bir haftada ve yıldayız. Cumhurbaşkanlığın himayelerinde 100. yıla gidiyoruz. Büyük bir onur ve şeref taşıyoruz. Diriliş, direniş, kurtuluş ve şahlanışla ‘Yükselen Gaziantep’ diyoruz. Sanatıyla, sporuyla, sanayisiyle ve insanıyla yükselen Gaziantep için çalışıyoruz. Sergide yer alan fotoğrafları için İzzet Keribar’a teşekkür ediyorum” dedi.

6 bin 317 şehit ve gazileri anan Şahin, 25 Aralık Antep’in kurtuluşu kapsamında hazırlanan programların devam edeceğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep her alanda gelişiyor. 100 yıl önceki durumuyla şimdiki durumu farklı. Ama 3 bin yıl sonraya baktığımızda fabrikaların, arabaların ve evlerin olmadığını göreceğiz. Ama bir kare fotoğraf sonsuza kadar devam edecek. Bu nedenle fotoğraflarıyla Gaziantep’i ölümsüzleştiren İzzet Keribar’a teşekkür ediyorum. Gaziantep her alanda gelişen bir şehirdir. İzzet Kehribar’a ‘Neden Gaziantep?’ diye sordum. Kendisi de bana, ‘3 şehir beni çok etkiliyor, Edirne, Gaziantep ve Bursa’ diye yanıt verdi. Gaziantep’ten etkilenme sebebi Gaziantep çok köklü bir kültürü içerisinde barındırıyor. Bu gün, İzzet Kehribar’ın önderliğinde yapılan işler bin sene sonra gelecek kuşaklara ilham verecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, “Gaziantep’e ait bu fotoğrafların Gaziantep Sanat Merkezi’nde sergilenmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Gaziantep muhteşem bir dokuya sahip. 25 Aralık gününde bu serginin açılması, günün anlam ve önemini ortaya koyar niteliktedir” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da, “Fotoğrafçılık hayatımdaki 65 yıllık tecrübemi anlatacak geniş bir zamanımız yok. Fakat hayatımdaki en iyi fotoğraf sorulduğunda ‘Türkiye’nin en güzel yerlerinin tanıtıldığı fotoğraflarının yer aldığı arşivim diye cevap veriyorum. Her şeyden önce ülkenizi seveceksiniz. Daha sonra ise mesleğinizi seveceksiniz. Sevgisiz yapılan bir işin niteliği yoktur. O nedenle her şeye sevginizi katacaksınız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) katkılarıyla 2024 Aralık 2019 tarihlerinde bu yıl 3. kez organize edilen Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi hakkında bilgiler veren GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda ise, “Gaziantep’in kurtuluşunun 98. yılı dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen çalıştayın 3’üncüsü düzenleniyor. Uluslararası alandan da katılım var. Sergide 22 sanatçının 44 çalışması sergilenecek. Sanatçılarımızla bir arada 5 günlük bir çalışma içerisine girdik ve sergimizi sizler için oluşturduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol sergiyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan “İzzet Keribar Objektifinden Gaziantep Fotoğrafları Sergisi” 15 Ocak Çarşamba 2020, Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi ise 9 Ocak Pazartesi 2020 tarihine kadar sanatseverlere açık tutulacak.

GAZİANTEP 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.