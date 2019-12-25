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Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği

İHA

Çiftçiye yklaşık 7 bin ton yem dağıtılan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üreticiye 7 bin ton yem desteği sağlamak amacıyla protokol imzalandı.Protokolle ilçedeki çiftçiye toplamda 14 bin ton yem sağlanmış olacak.

Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği

Çiftçiye yklaşık 7 bin ton yem dağıtılan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üreticiye 7 bin ton yem desteği sağlamak amacıyla protokol imzalandı.Protokolle ilçedeki çiftçiye toplamda 14 bin ton yem sağlanmış olacak.
Daha önce çiftçilere 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin 150.000 adet fıstık fidanı dağıtımı yapılan Şahinbey'de üreticiye 14 bin ton daha yem dağıtılabilmesi amacıyla Şahinbey Belediyesi, Valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmza törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül ve Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Doğan katıldı.
İmzalanan protokolle çiftçilere dağılacak çiftçilere 7 bin ton daha küçük ve büyükbaş hayvan yemi desteği ile toplamda 14 bin ton yem dağıtılmış olacak. Protokolün imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere objektif bir şekilde destek olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi’nin diğer protokollerinde olduğu gibi bu protokollerinde de objektif kriterleri var. Bu çalışmanın en güzel yanı da o. Hiçbir çiftçimizin ben az o çok aldı veya o aldı ben niye alamadım diyebileceği bir mesele ortaya çıkmıyor. Yapılan çalışmada objektif kriterler ortaya konuyor ve hangi çiftçiye ne kadar verileceği belirlenip dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bunu yaparken de yüzde 50’sini çiftçimiz yüzde 50’sinide belediyemiz karşılıyor. Ortaya çıkan rakamda bir belediye ölçeğinde çevrilmesi zor bir miktar. Ancak çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi çok önemli. Özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın en önemli girdisi yemdir. Bunu bir nebze olsun rahatlatmak vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Emeklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, ekibine ve organizasyonu yapan İl Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin kaliteli ve ucuz yem aldığını belirterek “Gaziantep Valiliğimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte protokol imzaladık. Amacımız Şahinbey’de çiftçilik yapan vatandaşlarımıza destek olmak. Daha önce çiftçilerimize 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu desteğinde bulunduk. Ayrıca 750 bin adet zeytin 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yeni protokolle birlikte 7 bin ton küçük ve büyükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu desteğin yüzde 50’sini belediyemiz diğer yüzde 50’sini çiftçilerimiz karşılayacak. Ancak çiftçilerimizin şöyle bir avantajı var; Biz toptan aldığımız için hem kaliteli, hem de uygun fiyata alıyoruz. Bu da çiftçilerimiz için ayrı bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Ocak ayından itibaren yem talebi fazlalaştığı için fiyatlarda farklılaşma olabiliyor. Çiftçilerimiz bu fiyat değişiminden de etkilenmeden eski fiyat üzerinden ürünlerini almış olacaklar. Küçükbaş hayvanda 1.250 kilograma kadar, büyükbaş hayvanda ise 2.000 kilograma kadar çiftçilerimize hayvan yemi desteğinde bulunacağız. Bizlere destek olan Valimize, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
"Üzerimize düşeni yapacağız"
Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ali Doğan, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek “Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda bize düşen ne görev varsa üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getirmeye çalışacağız. Çiftçi kayıtlarımızı yaptık. Dağıtım içinde gerekli çalışmalarımız hazır” diye konuştu.

GAZİANTEP

25 Aralık 2019 Çarşamba

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