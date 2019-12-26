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Alkollü araç kullananlara denetim

İHA

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürücülere alkol denetimi yaptı.

Alkollü araç kullananlara denetim

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürücülere alkol denetimi yaptı.
Gaziantep merkezi ve şehirlerarası karayollarında görevlilerce yapılan trafik kontrollerinde bin 467 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 18 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 262 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 136 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 477 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılıp, 38 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 5 sürücü belgesine el konuldu.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

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