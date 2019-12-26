Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir tankerde 200 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 kişiden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde son bir haftada başarılı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 15 bin 910 adet captagon ve 290 adet extacy hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla arama yapılan bir tankerde zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi.

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.