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“Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ağırladı

İHA

SANKO Holding'in çimento sektöründeki yatırımı Çimko Çimento ve Beton Sanayi A.Ş., Adıyaman bölgesinde çalışan seramik, duvar, sıva ve beton ustalarını ağırladı. İkincisi gerçekleştirilen etkinliğe 80'in üzerinde usta katıldı.

“Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ağırladı

SANKO Holding’in çimento sektöründeki yatırımı Çimko Çimento ve Beton Sanayi A.Ş., Adıyaman bölgesinde çalışan seramik, duvar, sıva ve beton ustalarını ağırladı. İkincisi gerçekleştirilen etkinliğe 80’in üzerinde usta katıldı.
Adıyaman Çimento tesislerinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşması yapan Çimko Çimento Satış Direktörü Mehmet Ülger, “Çimento sektöründe 25 yıla yakın süredir müşteri odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Bugün bu imzalardan bizim için en anlamlısı olan siz değerli son kullanıcılara yönelik düzenlediğimiz ‘Çimko Usta Etkinliği’ için bir aradayız” dedi.
Çimko’nun büyüme ve güçlenmesinde usta desteğinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Ülger, “Sizlerin hayatının bizler için çok değerli olduğunu belirtmek isterim ve bu kapsamda sizlere iş sağlığı güvenliği konularında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetler ile de paylaşımlarda bulunacağız. Ayrıca, ürünlerimiz ve kalite politikalarımız ile İlgili teknik bilgilendirmeler yapacağız” şeklinde konuştu.
Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk
Ustalardan büyük güç aldıklarına dikkat çeken Çimko Çimento Adıyaman Fabrika Müdürü Cemal Gülsoy ise “Sizlerden aldığımız güç ile yılmadan yorulmadan nasıl çalıştığımızı anlatacağız. Hepimiz için keyifli bir gün olsun. Birlikte büyüyen bir aile olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Farkındalık sağlıyoruz
Çimko Çimento olarak 1995 yılından beri sürekli büyüyerek yol aldıklarını anlatan Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Gökçedağ, iki entegre fabrika, iki paketleme tesisi ve 20 hazır beton tesisiyle ürün ve hizmet sunduklarına vurgu yaptı.
“Sizler için birçok faaliyet alanlarımız bulunmakta ve beklentileriniz doğrultusunda sürekli farkındalık sağlıyoruz” diyen Gökçedağ, şöyle devam etti:
“Sektörde zirveyi hedefliyoruz. 22 ilde faaliyet gösteren Çimko, 200 güçlü bayi ağı ile sizlerin hizmetinde. Ürün çeşitliliğiyle sektörde öncüyüz. ‘Kolay çimento’ ailesi ile size özel ürün ve hizmetler sunuyoruz. Şunu unutmamak gerekiyor, yapılara şekil veren sizlersiniz. Sizlere sağlam ve dayanıklı ürün sunan ise bizleriz. Bu kapsamda faaliyete aldığımız iki konuyu değinmek istiyorum. Bu yıl mart ayında müşteri şikâyet sistemimizi sizlerin kullanımına sunduk. Bulunduğumuz dijital çağda bizlere 7/24 ulaşmanızı istiyoruz. ‘Müşteri Şikâyet Portalı’ üzerinden sizlerden geri bildirimler bekliyoruz. Kullanıcı dostu uygulamalar üzerinden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca ‘WhatsApp Müşteri Hattı’ ile bize hızlıca ulaşabileceksiniz. Lütfen gün sonunda bu hattı ‘Alo Çimko’ diye kaydedin. Sizlerden gelen öneri ve istekler doğrultusunda hazırlanan yeni ambalaj tasarımız ile 25 kilogram kolay ailesini de sizlerin zanaatkar ellerinize sunduk, kolay taşıma, kolay kullanım ve saklama koşullarından yararlanmanızı ve günün sonunda ‘Çimko ile her işin bir kolayı var’ demenizi istiyoruz. Sizlere çok daha yakın olmak için gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sonrası saha ziyaretleri gerçekleştirerek farkındalık sunmak istiyoruz”
Mehmet Hakan Yılmaz
Çimko Çimento Pazarlama Yöneticisi ve etkinlik yöneticisi Mehmet Hakan Yılmaz da ustalara yeni ürünler hakkında, özellikle 25 kilogramlık çimentoların tanıtımının yapılacağını kaydetti.
Yılmaz, “Bizim için, ne istediğimiz değil, siz değerli ustalarımızın bundan sonra ne istediği önemlidir” dedi.
Bahadır Sever
Çimko Çimento İSG ve Hammadde Yöneticisi Bahadır Sever, iş sağlığı ve son kullanıcılar olarak ustalara çimento üretim aşamalarını göstereceklerini söyledi.
Adıyaman Çimento Fabrikası olarak İSG kapsamında yapılan çalışmaları aktaran Sever, inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarına ilişkin bilgiler ve güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Gazi Akbıyık
Çimko Çimento Üretim Yöneticisi Gazi Akbıyık, “Fabrikanın ilk kuruluş kapasitesi 561 bin ton/yıl klinker olup, yapılan iyileştirmelerle 700 bin ton/yıl klinker ve bir milyon 500 bin ton/yıl çimento üretim seviyelerine çıkarılmıştır” diye konuştu.
Akbıyık, çimentonun, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlandığını söyledi.
Adıyaman Fabrikası hakkında genel bilgilerde veren Akbıyık, hammaddenin ocaktan çıkarılıp satış aşamasına kadar fabrika içerisindeki süreçleri anlattı.
Emin Özlü
Çimentonun renginin kalitesi ile bir bağlantısı bulunmadığına işaret eden Çimko Çimento Proses ve ARGE Yöneticisi Emin Özlü ise şu bilgileri paylaştı:
“Rengi koyu olan çimentonun dayanıma herhangi bir etkisi yoktur. Çimentonun kullanım yerine göre tipi değişkenlik gösterir. Her çimento her yerde kullanılmamalıdır. Çimento su ile birleştiğinde bağlayıcılık özelliği vardır. Bir örnek verecek olursak, kütle beton dökümünde düşük hidratasyon ısısına sahip çimento kullanılır. Su kanalları gibi yerlerde ise mineral katkılı çimentolar kullanılmalıdır. Etkinliğin amacı hangi çimentonun nerede ve nasıl kullanılacağı konularında sizleri bilgilendirmek. Esas olan ‘En İyi Çimento’ diye bir şey yoktur. ‘Amacına Uygun Çimento’ seçimi vardır”
Etkinlik sonrası tesisleri gezen katılımcı ustalara ‘Çimko Usta Etkinliği’ katılım belgesi ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ sertifikaları verildi, birlikte fotoğraf çektirildi.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

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