Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Hamamlar Höyüğü'ndeki arkeolojik çalışmalarda tarihi bulgulara ulaşıldı. 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen höyüğü kurtarmak için kazı çalışmaları sürüyor.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı’nın su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Hamamlar Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalarda tarihi bulgulara ulaşıldı. 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen höyüğü kurtarmak için kazı çalışmaları sürüyor.
Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı’nda bir süre önce suların serbest bırakılmasıyla Hamamlar Höyüğü ortaya çıktı. Höyüğün gün yüzüne çıkmasının ardından bölgede arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığındaki 30 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda bu yerleşim yerinin en az 12 bin yıllık olduğu belirlendi.
Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Atilla Engin, "Burası Hamamlar Höyüğü. İslahiye yakınlarında Yesemek’in 4 kilometre batısında yer alan höyük yerleşkesi 1977 yılında Tahtaköprü Barajı’nın inşaatı tamamlanınca sular altında kalmış ancak yakın zamanda baraj gövdesinin yükseltme çalışmaları nedeni ile sular bırakıldığında höyük açığa çıktı. Burada yaptığımız incelemede özellikle anıtsal büyük yapılara ait izler görmemiz nedeni ile tekrar su altında kalmadan önce burada ivedilikle kurtarma kazısına karar verdik. Kültür Bakanlığının izni ile Gaziantep Müzesi, Gaziantep Üniversitesi adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların amacı tabii kış koşulları mümkün olduğunca iklim koşullarının el verdiği ölçüde burada önemli arkeolojik bilgi ve bulguları elde etmek. Şuanki çalışmalarımız M.Ö. 10 binlere dayanan ilk yerleşim evresini temsil eden
dönemden itibaren en az 12 bin yıllık yerleşim sürekliliğini ortaya koymakta" dedi.
Tarihi yapıların yıllarca su altında kalması nedeniyle tahrip olduğunu anlatan Engin, "Tabii höyük uzun yıllar sular altında kaldığı için özellikle üst tabakalar büyük ölçüde eriyerek tahrip olmuş, yok olmuş. Bu şekilde höyüklerin su altında korunamadığı ve kalmadığı Hamamlar üzerinden belgelenmiş olmakta. Özellikle en erken yerleşim evresinde tabii höyük çevresindeki bazalt yükseltilerin aynı zamanda birer kült alanı gibi kullanılmış olduğunu tespit ettik. Bu alanlarda ana kaya düzeltilerek yarım daire ya da yuvarlak köşeli mekanlar oluşturulduğu, ana kaya tabanının tıraşlanarak düzeltildiği ve steller de dikildiğini tespit ettik. Bu bulgular aslında biraz ünik, daha çok Doğu Akdeniz natufyan kültürü ile bağlantılar gösteren pariotik özellikler sergiliyor. Ama şuanki çalışmalarımız bunu anlamaya yönelik olarak devam etmekte” şeklinde konuştu.

Höyük yeniden sular altında kalacak
Çalışmayı yeni yılın ilk aylarına kadar tamamlamayı planladıklarını anlatan Prof. Dr. Engin, çünkü yapının suların yeniden yükselmesi ile birlikte su altında kalacağını ifade etti. Engin, "Bu çalışmanın hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık bir ay daha sürdürebileceğiz. Tahtaköprü Barajı'nın önümüzdeki yılın ilk aylarında bitirilmesi planlanan yükseltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından baraj suları yükselecek ve burası yeniden sular altında kalacak" diye konuştu.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi
YEREL HABERLER 18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye ...
Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
YEREL HABERLER İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi ...
Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje pazarı
YEREL HABERLER GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje ...
Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat Galerisi’nde yarın açılacak sergide, savunma dönemi Antep fotoğrafları sergilenecek
YEREL HABERLER Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat ...
“Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ağırladı
YEREL HABERLER “Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ...
Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abulkadir Konukoğlu: “Bu ödülü babam adına alıyorum”
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
Fransızları korkutan silah
YEREL HABERLER Fransızları korkutan silah
Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele ...
Alkollü araç kullananlara denetim
YEREL HABERLER Alkollü araç kullananlara denetim
Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı Kurtuluş Bayramı Sanko Okulları'nda coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı Kurtuluş Bayramı Sanko ...
Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği
YEREL HABERLER Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği
GAÜN’de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı
YEREL HABERLER GAÜN’de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı
GAÜN öğrencileri modacı Bağzıbağlı’yı dinledi
YEREL HABERLER GAÜN öğrencileri modacı Bağzıbağlı’yı dinledi
Tarihi mezarlıkta köstebek yuvasını andıran görüntüler Tarihi mezarlık kaçak kazıcılar tarafından talan edildi
YEREL HABERLER Tarihi mezarlıkta köstebek yuvasını andıran ...
Büyükşehir’den 25 Aralık’a özel iki sergi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 25 Aralık’a özel iki sergi
Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler
Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı
YEREL HABERLER Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı
Gaziantep Kolej Vakfı’nda coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda coşkulu kutlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X