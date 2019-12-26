GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje pazarı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, bir dönem boyunca yaptıkları teorik, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının sonuçlarını poster haline getirip sergiledi.

Gıda Mühendisliği’nde düzenlenen etkinliğe 92 proje katıldığını belirten GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, öğrencilerin bu ders kapsamında yaptıkları çalışmalarda araştırma yapmayı, bulgularını yorumlayıp raporlamayı ve sunmayı öğrenerek bundan sonraki profesyonel çalışmaları için bir anlamda motivasyon ve tecrübe sağladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Maskan, “Un ve unlu mamuller, margarin, bitkisel yağ, meyvesebze, hububatbakliyat, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri işleme, bitki ve bitki ekstraktlarının değerlendirilmesi gibi gıda sanayinin aşağı yukarı bütün sektörlerini kapsayan bu etkinlikte hem araştırmageliştirme hem de ürün geliştirme üzerine çalışmalar bulunuyor. Gıda sektörünün bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan bir ürünsüreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konularını kapsamakta olup sanayicilerimizin dikkatine sunulmaktadır” diye konuştu.

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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