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Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü

İHA

Gaziantep Üniversitesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandı.

Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü

Gaziantep Üniversitesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalandı.
Senato Salonu’ndaki törende, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve GAP Bölge Temsil Kurulu Üyesi Soner Bacaksız protokole imza attı. Türkiye’nin Turizm sektörüne insan gücü kaynağını geliştime yoluyla katkı sağlamayı amaçlayan protokol ile ilk aşamada Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde açık olan Turizm İşletmeciliği ve İşletme Tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programı için işbirliği yapılacak. Bu programlar aracılığıyla turizm çalışanlarının görevleri başında, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak. Ayrıca, TÜRSAB’ın yükseköğretim düzeyinde turizm sektörünün ihtiyaçlarını sahadan okuyarak ilk elden üniversite ile paylaşacak olması yeni açılacak programların gerekçesini oluşturmasına imkan sağlanacak.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemleri konusunda ortaya koyduğu vizyon ve son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla ileri bir seviyeye getirmiş olduğu altyapının, TÜRSAB üye ve çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çatışma ve kriz yönetimi gibi eğitim modülleri oluşturmak için de kullanılacağını belirtti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız da, protokolün Türk turizminin gelişmesi adına önemli bir anlaşma olacağını belirtti.
Ulusal ve bölgesel düzeyde turizm sektörünün, akademi işbirliğiyle neler yapabileceğinin tartışıldığı protokol törenine, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Fen Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necmettin Yazıcı, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Atınç Olcay, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu, Sosyal bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Erol Erkan ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Metin Özkan bulundu. Törende TÜRSAB adına ise Soner Bacaksız ile birlikte TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurul Başkanı İbrahim Halil Kılınç, TÜRSAB GAP Bölge Temsil Yönetim kurulu üyeleri Ayşegül Özkeleş ile Güllü Alkurt bulundu.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

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