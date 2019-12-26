18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi

DHA

TÜRKİYE'de mağara galerisi bulunan ve 'dünya çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 18'inci yüzyıldan kalan oyuncakların da yer aldığı müzeyi ayda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor.

TÜRKİYE'de mağara galerisi bulunan ve 'dünya çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 18'inci yüzyıldan kalan oyuncakların da yer aldığı müzeyi ayda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor.
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, kentin en eski mahalleleri arasında yer alan Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Mağarada 24 ülkenin mimari yapılarının yanında yöresel kıyafetlerini giymiş maket çocuklar bulunurken müze galerilerinde de Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, pelüş oyuncaklar, uçaklar, robotlar yer alıyor. 8 farklı galeri, 2 katlı mağara ve 1700-1990 tarihleri arasında üretilen el yapımı 600´e yakın oyuncağın olduğu müze büyük beğeni topluyor.
'ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK'
Müze çocuk ziyaretçisi kadar yetişkinleri de mutlu ediyor. Müzeyi gezen Mehmet Emin Sönmez, oyuncakları görünce çocukluğuna döndüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Burasi bizi çocukluğumuza döndürdü. Hafızamı yokladım ve ne kadar güzel bir çocukluk geçirdiğimizi görmüş oldum. Benim de bir çocuğum var fakat evde oynayacağı alanlar sınırlı. Şu oyuncakları gördüğümde vaktimizin büyük bir kısmının sokakta geçirdiğimizi, doğayla iç içe olduğumuzu gördüm. Burada sapan vardı, kuş vururduk peşinden giderdik. Topaç çevirmek için geniş bir alana arkadaşa ihtiyaçlarımız var. Bunları düşününce dar kalıpların içerisine sıkışıp kaldığımızı görebiliyoruz. Kuş vuramamışımdır ama peşinden çok koşmuşumdur. Burada bahçede topaç çevirmek beni gerçekten duygulandırdı. Az önce bahçede topaç çevirdim gelen çocuklar ilgiyle izledi ama ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu oyuncakların unutulup gitmemesi içi bu müze çok önemli. Keşke bunları projelerle ilkokul çocuklarına okulda topaç, çelik çomak, yakar top oynattırabilsek. Bence bu müzenin tüm Türkiye'de yapılmasını sağlamak için yeni projeler yapılmalı."
'YETİŞKİNLER DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR'
Müze sorumlusu Aslıhan Yakıcı, müzeyi çocuklardan çok yetişkinlerin beğendiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Burası 2013 yılında açıldı. O yıldan bu güne kadar ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Geçen ay müzemizi 25 bin kişi ziyaret etti. Müzemizde 8 farklı galerimiz var bu galerilerde dünyadan ve Türkiye'den birbirinden farklı oyuncaklar sergilenmektedir. Ayrıca bir mağaramız var. Burada da 24 farklı ülkenin yöresel kıyafetlerini giymiş olan maketler sergilenmekte ve Türkiye'deki oyuncak müzelerinin içerisinde dünya çocuklarına armağan edilen bu bölüm sadece bizim müzemizde bulunmaktadır. Çocuklar bu müzeyi çok seviyor. Aslında sadece çocuklar değil yetişkinler müzemize çocuklardan daha çok ilgi gösteriyor. Müzemizde 1700'lü yıllardan 1990'lı yıllara ait oyuncaklar sergilenmekte. Yetişkinler müzemize geldiği zaman çocukluklarına dönüyorlar. Çocuklar da bu tarihler arasında var olan oyuncak geçmişini görmüş oluyorlar. Aslında sadece oyuncak geçmişi de değil burada bulunan bebek evlerine baktığımız zaman dünya tarihini yakından izlemiş oluyorlar. Mesela vitrinlerde oyuncakları gören yetişkinler, çocukken bu oyuncaklarla oynadıklarını anımsıyorlar. Bu unutulmuş bir bilgiyken tekrar hatırlamış oluyorlar. Çocuklardan daha çok mutlu oluyorlar. Kente gelenler muhakkak buraya gelmeli hatta Gaziantep'teki halkımız da burayı ziyaret etmeli. Yetişkinlere de tavsiyem sadece çocuklar için değil kendileri için de buraya gelsinler. Biz 7'den 77'ye herkese hitap ediyoruz."

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
YEREL HABERLER İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi ...
Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje pazarı
YEREL HABERLER GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje ...
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin ...
Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat Galerisi’nde yarın açılacak sergide, savunma dönemi Antep fotoğrafları sergilenecek
YEREL HABERLER Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat ...
“Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ağırladı
YEREL HABERLER “Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ...
Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abulkadir Konukoğlu: “Bu ödülü babam adına alıyorum”
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
Fransızları korkutan silah
YEREL HABERLER Fransızları korkutan silah
Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele ...
Alkollü araç kullananlara denetim
YEREL HABERLER Alkollü araç kullananlara denetim
Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı Kurtuluş Bayramı Sanko Okulları'nda coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı Kurtuluş Bayramı Sanko ...
Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği
YEREL HABERLER Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği
GAÜN’de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı
YEREL HABERLER GAÜN’de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı
GAÜN öğrencileri modacı Bağzıbağlı’yı dinledi
YEREL HABERLER GAÜN öğrencileri modacı Bağzıbağlı’yı dinledi
Tarihi mezarlıkta köstebek yuvasını andıran görüntüler Tarihi mezarlık kaçak kazıcılar tarafından talan edildi
YEREL HABERLER Tarihi mezarlıkta köstebek yuvasını andıran ...
Büyükşehir’den 25 Aralık’a özel iki sergi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 25 Aralık’a özel iki sergi
Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler
Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı
YEREL HABERLER Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı
Gaziantep Kolej Vakfı’nda coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda coşkulu kutlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X