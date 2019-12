25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman değişse bile vazife hep aynı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98‘inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına yoğun katılım sağlandı. Program kapsamında gerçekleştirilen Esat Kabaklı Konseri izleyenleri duygulandırdı.

Gaziantep’in kahramanlık destanının nişanesi olan 25 Aralık Kurtuluş Bayramı, Şehitkamil Kültür Merkezi’nde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kutlama mesajları okundu, Gaziantep’e değer katanlar ödül töreni gerçekleştirildi.

"Bir asırlık destanın şahidiyiz"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep’in Kurtuluş Mücadelesi’nde şehrin yarısının şehit olduğunu vurgulayarak, “25 Aralık, ‘Ya istiklal ya ölüm’, ‘iman varsa imkan vardır’ diyenlerin günü. 25 Aralık, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyenlerin günüdür. Gazi şehir, vatanına göz dikenleri ezenlerin, burada şerefiyle tarihini yazanların şehridir. Bu gurur, şeref bizim hepimizin. 3 Gazi vardır. Gazi meclis, Gazi şehir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, savunmadan etkilenerek iki önemli telgraf göndermiştir. Bu şehirde yaşanan kahramanlığı bütün Anadolu’ya örnek olarak göstermiştir. Gaziantep’in gözlerinden öpmüştür. Bir şehir düşünün yarısı şehit, yarısı gazi. Bir asır geçti şu anda değişen bir şey yok. Zaman, süreç değişse bile vazife hep aynı. Bugün bu mekânın şahitleri olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gaziantep’in Kuruluşu’nun yüzüncü yılına gidiyoruz. Bir asırlık destanın şahidiyiz” dedi.

"Direnen, kurtulan, yükselen Gaziantep"

Başkan Fatma Şahin, tarihe dün değil yarın olarak bakılması gerektiğinin altını çizerek, “Yarın bizim yerimize burada torunlarımız oturduğunda nasıl biz ecdat ile övünüyorsak yine buradaki kardeşlerimiz övünecektir. Zerdali çekirdeğiyle aç kalanlar, bugün Dünya’da lezzet başkenti olarak tescillenmiştir. Mağaranın içinde küflerden barut yaparak el silahı yapanlar, bugün sanayisiyle Türkiye’nin medarı iftiharı olmuştur. Direnen Gaziantep, Kurtulan Gaziantep, Yükselen Gaziantep. Bu gurur bizim. Mehmet Akif’in yazdığı şiirleri yaşamış bir şehirdir. İstiklal Marşı ‘Korkma’ diye başlamış, ‘Korkaklar zafer anıtı dikemez’ demiştir. O yüzden bu şanımızı tescilliyoruz ve yeni bir yüzyıla gidiyoruz. Bu yeni yüzyıla giderken bu coğrafyada çok çalışmalıyız, çok güçlü olmalıyız. 15 Temmuz bize milli ruhun nasıl sağlam olduğunu, yeniden dirildiğimizi ve şahlandığımızı gösterdi. İşte bu yüzden yine Mehmet Akif’in yazdığı dizelerle sözlerimi bitiriyorum: ‘Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun sana dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal: Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal” diye konuştu.

"Gaziantep kendi küllerinden doğup Dünya’ya örnek oldu"

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Toplumların hafızaları 70, 75 yılda bir sıfırlanıyor. Bunu yenilemek lazım. Antep Savunmasını bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Gaziantep’in niye Gaziantep olduğunu, biz bilmezsek biz öğrenmesek, çocuklarımıza öğretmezsek bu toprakları vatan yapan 6317 şehidimiz başta olmak üzere gazi olan bütün Gazianteplilere haksızlık etmiş, onlara ihanet etmiş oluruz. O günkü olayları objektif bir şekilde anlayacağız anlatacağız. 100 yılda nereye geldiğiniz anlatacağız. Yokluktan şu an geldiğimiz yere hem şehir olarak hem Türkiye olarak bunun bir iftihar vesilesi olduğunu anlatmamız lazım. Gaziantep, sıfırdan kendi küllerinden doğup Türkiye’de, Dünya’da örnekle gösteriliyor. Hem ekonomik hem direniş bakımından sayılı ülkeler vardır. Gaziantep o şehirlerden bir tanesidir. Direnişe baktığımızda, bizi biz yapan belli unsurlar vardır. Camilerimize minarelerimize saldırılmış. Demek ki bu milletin manevi, milli duygularımızı ayakta tutmamız lazım. Farklılıklarımız zenginlik sayacağız, el ele vereceğiz. Daha çok çalışacağız. Ekonomik olarak güçlü olacağız. Dış dünyaya karşı birlikteliğimizi muhafaza edeceğiz. Teknolojinin bütün yeniliklerini takip edeceğiz. Hiçbir şeye aldanmadan daha çok üreteceğiz. Nice yüz yıllara ulaşacağız” diye konuştu.

"Türkiye’nin varlık ve yokluk mücadelesi Gaziantep’te şahlandı"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, Antep direnişinin cephelerinden bahsederek, şöyle konuştu: “Tarihimizde neredeyse her gün bir 25 Aralık’ımız var. Vatan topraklarının her santimi şehit kanları ile dolu boş kalanlarda bugün adıma adım doldu. Türkiye’nin varlık ve yokluk mücadelesi Gaziantep’te o gün şahlandı. İngilizler Fransızlarla anlaşarak, Maraş, Antep ve Urfa illerini boşaltarak Fransızlara bıraktılar. Bu üç il boşaltıldığı zaman Anadolu cephesinin doğu ve güneydoğu kanadı açılmış oluyordu. Gazi Mustafa Kemal’in telgrafıyla şahlanan mücadele ile Anadolu kurtarıldı, Gaziantep teslim olmadı.”

Atay: en büyük zulmü, eziyeti Fransız üniforması giyen Ermeniler yaptı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Fransızlar kadar Ermenilerin de yaptığı zulümlere dikkati çekerek, "Bugün tüm Gaziantepliler için özel bir gün. 10 bin kilometre öteden geliyorlar şehrimizi işgal ediyorlar. İçimizde beslediğimiz Ermeniler Fransız üniforması giyerek Fransız askerleri ile şehrimize giriyor. Günümüzde Amerika’da, Fransa’da hep Ermeni soykırım meselesini görüyoruz. Ermeni soykırımını görmek isteyen önce Gaziantep’e gelmeli, Gaziantep’in Kurutuluş Savaşı’nı görmeli. En büyük zulmü, eziyeti, namus hainliğini Fransız askerlerinden çok Fransız üniforması giyen Ermeniler Gazianteplilere yaptı. Gaziantep savunmasında galip gelen top tüfek değil: İnançtır Müslümanlıktır, vatan, millet aşkıdır” dedi.

Esat Kabaklı Konseri duygulandırdı

Konuşmaların ardından Esat Kabaklı Konseri hem duygulandırdı, hem mücadele günlerini yaşattı. Seslendirdiği Antep harbi temalı eseriyle salondaki dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Türk Halk Müziği Sanatçısı Kabaklı’dan sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği sahneye çıktı. Konserin sonunda Esat Kabaklı’ya günün anısına başkan Fatma Şahin, çiçek verdi.

