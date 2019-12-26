GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gaziantep Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk’ün danışmanlığında hazırlanan Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Sergisi akademisyenlerin, öğrencilerin ve Gaziantep’teki birçok okulun ilgisini gördü.

Sergiyi, GAÜN Kreş ve Anaokulu öğretmen ve öğrencileriyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birçok ilköğretim okulunun ziyaret ettiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, serginin gördüğü yoğun ilgiden memnuniyetini belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Öztürk, konuşmasının devamında; ‘Bir zamanlar hepimiz çocuktuk’ sloganıyla içimizdeki çocuğun oyunlarla beslenerek hep diri kalması gerektiğini, oyunlarla kazanılan bilgi, beceri, deneyimlerin kalıcı olduğunu, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızın kültürümüzün aktarımı adına yeni nesillere öğretilmesi gerektiğinin öneminden bahsederek ziyaretçilere teşekkür etti.

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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