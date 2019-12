GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Teymur: Büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam etmemiz gerekecek.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini, geçen yılda özellikle ekonomik anlamda zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “2020 yılı, bu yıl yaşanan ekonomik gelişmelerin yansımalarının yaşanacağı öngörüsüyle hepimiz açısından dikkatli olunması gereken bir yıl olacak. Yavaş yavaş hissettiğimiz ekonomik toparlanma inşallah yıl boyunca devam edecek. Bu nedenle kontrolü elimizden bırakmayarak, katma değeri yüksek ürün üretimine, büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam etmemiz gerekecek.” dedi.

Konuşmasında Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98. Yıl Dönümü’ne de değinen Teymur, 25 Aralık 1921’de küllerinden doğan ataların evlatları, Gaziantepliler olarak karşılarına çıkan her türlü zorluğa göğüs germeyi bilmelerinin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek şu şekilde konuştu:

“Antep 1921 yılında nüfusunun neredeyse dörtte birini şehit vermiş ama düşmana teslim olmamıştır. Silah ve cephanesi olmadan iman gücü ve yumruklarıyla, düşmana karşı savaşarak, hürriyet ve istiklaline sahip çıkmış, eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanına imza atmış ve gazilik unvanını hak etmiştir. Bu vesile ile Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyor, Şehit Kamil, Şahin Bey ve Karayılan başta olmak üzere savunma sırasında verdiğimiz 6317 şehidimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

"Herkese aynı reçete yazılmamalı"

2019 yılının 3. çeyreğinde büyümenin pozitif çıkmasını güzel bir gelişme olarak değerlendirdiklerini fakat bu gelişmenin faiz indirimleri, kredi destekleri gibi tüketimi teşvik edici unsurlarla sağlandığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bunun sürdürülebilir olmayacağını, esas sorunun büyümek değil, zemini sağlamlaştırarak büyümek olduğunu söyledi.

Her platformda reel sektörün desteklenmesi gerektiğini dile getirdiklerini belirten Yıldırım, “Bir takım destek programları da uygulanıyor. Bu kimi zaman faiz indirimi, kimi zaman yapılandırma, kimi zaman kredi desteği oluyor. Fakat herkese aynı reçete yazılmamalı. Yapılması gereken firmaların MR’ını çekmek. Rekabet gücü olmayanları, insana ve teknolojiye yatırım yapmayanları sistemden çıkarmak. Tüm hastalar aynı ilaçla tedavi edilemez, herkese farklı reçete yazılmalı.” diye ekledi.

"Kayıt dışılığa sebep olabilir"

EBelge’ye geçiş zorunluluğunun oluşturduğu sıkıntılara da değinen Yıldırım, “EFatura ve EDefter zorunluluğunda belirlenen brüt satış hasılatı limitinin yükseltilmesi ve geçiş süresinin de uzatılması gerek. Öte yandan bizim üyelerimizi, KOBİ’lerimizi daha da zor durumda bırakan durum 5 bin TL’yi aşan faturaların EArşiv Fatura olarak kesilmesi zorunluluğu. Bu limitinde artırılması büyük önem arz ediyor. Zira kayıt dışılığa sebep olabilir.” dedi.

Firmaların “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) çerçevesindeki sorumlulukları hakkında da konuşan Yıldırım, KVKK’nin, yönetim, insan kaynakları, bilişim, hukuk gibi alanlarda dönüşüm ve yeni yükümlülükler anlamına geldiğini söyledi.

Yıldırım, “Bu dönüşüme uyum çerçevesinde Veri Sorumluları Kayıt Sitemine (VERBİS) kayıtları için belirlenen 31 Aralık. Bu tarihin firmalar için de kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen 30 Haziran’a kadar uzatılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

"Bilgi paylaştıkça değer kazanır"

121 yıllık dev çınar Gaziantep Ticaret Odasının daima gelişmeye devam ettiğini, Gaziantep’e değer katacak çalışmalar yaptığını ve geçen 121 yılda çok önemli bilgi birikimi ve deneyimine sahip olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, bu bilgi birikimini ve deneyimi paylaşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

“Bilgi paylaştıkça değer kazanır” diyen Yıldırım şöyle devam etti:

“Örnek alınmak, övgüyü hak etmek gerçekten gurur verici Bu ay içerisinde iki Oda ziyaretimize geldi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile Nazilli Ticaret Odası Bu ziyaret şehre yapılan bir gezi ziyareti değildi. Nasıl başardığımızı görmek için gelmişler. EFQM Modelini nasıl uyguladığımızı, TOBB Akreditasyon sistemini nasıl uyguladığımızı görmek için gelmişler. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Biz de bildiklerimizi paylaştık. Tecrübelerimizi aktardık, Odamızda işleyişin nasıl olduğunu, birimlerin nasıl çalıştığını, kısaca GTO’nun tüm işleyiş sistemini bu iki Odamıza anlattık. Her zaman dediğimiz gibi; şehirler kurumları ile mükemmeldir. Kurumlar geliştikçe, ilerledikçe Türkiye gelişecek, büyüyecektir. Herkesi bu toplam kalite hareketine katılmaya tekrar davet ediyorum.”

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.