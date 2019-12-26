Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğinde hazırlanan Kısa Bakışlar Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğinde hazırlanan Kısa Bakışlar Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.
GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sanat ve sanatçıyı her zaman desteklediklerini ve bu desteklerinin karşılığı olarak da ödüller alarak taçlandırıldığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Gür, “Üniversite olarak yoğun bir şekilde Gaziantep’teki sanatseverlere hizmet veriyoruz. Özelikle yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı olarak sanata yapmış olduğumuz katkılarından dolayı Üniversitemiz Motif Vakfı tarafından büyük ödüle layık görüldü. Bu da yaptıklarımızın dışarıda da temsiliyet açısından karşılığını bulduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.
GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda ise, sergiye katılan ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. GİFSAD Başkanı Özkan Yegülde ev sahipliliğinden dolayı GAÜN yönetimine teşekkür ederek, amaçlarının fotoğrafı sevdirmek olduğunu söyledi.
Yurtiçinden birçok seçkin fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Ocak 2020 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanat severlere açık olacak.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi
Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı Cinayet dedektifleri 1 yıldır olayın aydınlatılması için çalışıyor
YEREL HABERLER Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı Cinayet ...
GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı
GAÜN’ün iki öğrencisinden önemli başarı
YEREL HABERLER GAÜN’ün iki öğrencisinden önemli başarı
GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi
YEREL HABERLER GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi
Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı
YEREL HABERLER Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı
25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman değişse bile vazife hep aynı
YEREL HABERLER 25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman ...
18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi
YEREL HABERLER 18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye ...
Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
YEREL HABERLER İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi ...
Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje pazarı
YEREL HABERLER GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje ...
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin ...
Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat Galerisi’nde yarın açılacak sergide, savunma dönemi Antep fotoğrafları sergilenecek
YEREL HABERLER Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat ...
“Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ağırladı
YEREL HABERLER “Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ...
Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abulkadir Konukoğlu: “Bu ödülü babam adına alıyorum”
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
Fransızları korkutan silah
YEREL HABERLER Fransızları korkutan silah
Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele ...
Alkollü araç kullananlara denetim
YEREL HABERLER Alkollü araç kullananlara denetim
Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı Kurtuluş Bayramı Sanko Okulları'nda coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı Kurtuluş Bayramı Sanko ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X