Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğinde hazırlanan Kısa Bakışlar Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sanat ve sanatçıyı her zaman desteklediklerini ve bu desteklerinin karşılığı olarak da ödüller alarak taçlandırıldığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Gür, “Üniversite olarak yoğun bir şekilde Gaziantep’teki sanatseverlere hizmet veriyoruz. Özelikle yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı olarak sanata yapmış olduğumuz katkılarından dolayı Üniversitemiz Motif Vakfı tarafından büyük ödüle layık görüldü. Bu da yaptıklarımızın dışarıda da temsiliyet açısından karşılığını bulduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda ise, sergiye katılan ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. GİFSAD Başkanı Özkan Yegülde ev sahipliliğinden dolayı GAÜN yönetimine teşekkür ederek, amaçlarının fotoğrafı sevdirmek olduğunu söyledi.

Yurtiçinden birçok seçkin fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Ocak 2020 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanat severlere açık olacak.

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.