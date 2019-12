Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

Çiftçilere daha önce gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu dağıtan Şahinbey Belediyesi bu desteğini sürdürerek, hayvan yetiştiricilerine de 7 bin ton büyük baş ve küçük baş hayvan yemi dağıtımına başladı.

Şahinbey İlçesi’ndeki çiftçilere 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin 150.000 adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, desteğini sürdürerek, hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton küçük ve büyük baş hayvan yemi dağıtımına Kapçağız Köyü’nde başladı. Düzenlenen dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra İl Tarım Müdür Vekili Ali Doğan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"Çiftçimize desteğimiz sürecek"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin kaliteli ve ucuz yem aldığını belirterek “Çiftçimize destek olma noktasında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Göreve ilk başladığımızda köylerimizin kilit taşını, camisini, taziye evini, parkını ve spor aletlerini yaptık. Bunları tamamladıktan sonra çiftçimize destek vermeye önce gübre ile başladık ve 6.000 ton gübre, 6.200 ton arpa ve buğday tohumu dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda 7.000 ton yem dağıtımı yapmıştık. Bu yıl ki yem dağıtımımızı da bunun iki katına çıkardık ki çiftçimize biraz daha destek olalım. Bundan sonra da çiftçilerimize desteğimiz inşallah devam edecek” dedi.

Hayvan yetiştiricilerine müjde

Çiftçilere farklı destekler vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “ Çiftçilerimize bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz için buzağı seti ecza dolapları hazırlıyoruz onları kendilerine vereceğiz. Bunların dışında köylerde imkanı olmayan çiftçilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan vereceğiz. Ayrıca Arıcılara şimdiye kadar destek vermedik. Arıcılar içinde şu an bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu konuda gerekli desteği sağlayacağız. Çiftçilerimize destek olmaya ve onların yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkana teşekkür

İl Tarım Müdür Vekili Ali Doğan, Şahinbey İlçesi genelinde çiftçilere önemli destekler verildiğini belirterek “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na çiftçilerimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca İlçe Tarım Müdürümüz Mustafa Güzel ve ekibi de Şahinbey Belediye Başkanımızla birlikte çiftçilerimize destek noktasında çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanımız sayesinde kara toprak yeşile büründü

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, yem desteğinin hayvan yetiştiricileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu kara toprağın yeşile bürünmesinde Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibinin büyük payı vardır. Allah razı olsun kendinden. Başkan Bey’in dağıtmış olduğu tohum ve gübre desteği ile 120.000 dekar alan ektirdik. Şu kış gününde hayvan yetiştiricilerimize verilen bu destek mükemmel bir şey oldu. Hayvancılık yapan yaklaşık 3.500 aile bu yem desteğinden yararlanacak. Bunların 700 civarı küçükbaş, diğerleri büyükbaş hayvan işletmeleri. Çiftçilerim adına sonsuz saygılarımı sunuyorum” dedi.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman; Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere çok önemli destekler sağladığını belirterek “Çiftçiye destek projesinin yeni başladığı dönemde proje ile ilgili yaptığımız çalışmalarda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu, sadece birkaç çiftçiye değil, Şahinbey İlçesi’ndeki tüm çiftçilere destek vereceğini söylemişti. Şahinbey Belediye Başkanımız o günden bu yana tüm çiftçilerimizin yanında olmuştur. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Özellikle tarımın ve hayvancılığın sıkıntılı döneminde Şahinbey Belediyesi’nin bu katkıları çok önemli.” dedi.

"Başkanımız bizim he zaman yanımızda"

Çiftçiler belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu çiftçinin her zaman yanında oldu bizlere arpa ve buğday tohumu, zeytin, fıstık fidanı, gübre ve hayvan yemi desteğinde bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.

