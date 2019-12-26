Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

İHA

Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

Çiftçilere daha önce gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu dağıtan Şahinbey Belediyesi bu desteğini sürdürerek, hayvan yetiştiricilerine de 7 bin ton büyük baş ve küçük baş hayvan yemi dağıtımına başladı.
Şahinbey İlçesi’ndeki çiftçilere 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin 150.000 adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, desteğini sürdürerek, hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton küçük ve büyük baş hayvan yemi dağıtımına Kapçağız Köyü’nde başladı. Düzenlenen dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra İl Tarım Müdür Vekili Ali Doğan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.
"Çiftçimize desteğimiz sürecek"
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin kaliteli ve ucuz yem aldığını belirterek “Çiftçimize destek olma noktasında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Göreve ilk başladığımızda köylerimizin kilit taşını, camisini, taziye evini, parkını ve spor aletlerini yaptık. Bunları tamamladıktan sonra çiftçimize destek vermeye önce gübre ile başladık ve 6.000 ton gübre, 6.200 ton arpa ve buğday tohumu dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda 7.000 ton yem dağıtımı yapmıştık. Bu yıl ki yem dağıtımımızı da bunun iki katına çıkardık ki çiftçimize biraz daha destek olalım. Bundan sonra da çiftçilerimize desteğimiz inşallah devam edecek” dedi.
Hayvan yetiştiricilerine müjde
Çiftçilere farklı destekler vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “ Çiftçilerimize bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz için buzağı seti ecza dolapları hazırlıyoruz onları kendilerine vereceğiz. Bunların dışında köylerde imkanı olmayan çiftçilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan vereceğiz. Ayrıca Arıcılara şimdiye kadar destek vermedik. Arıcılar içinde şu an bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu konuda gerekli desteği sağlayacağız. Çiftçilerimize destek olmaya ve onların yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkana teşekkür
İl Tarım Müdür Vekili Ali Doğan, Şahinbey İlçesi genelinde çiftçilere önemli destekler verildiğini belirterek “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na çiftçilerimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca İlçe Tarım Müdürümüz Mustafa Güzel ve ekibi de Şahinbey Belediye Başkanımızla birlikte çiftçilerimize destek noktasında çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Başkanımız sayesinde kara toprak yeşile büründü
Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, yem desteğinin hayvan yetiştiricileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu kara toprağın yeşile bürünmesinde Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibinin büyük payı vardır. Allah razı olsun kendinden. Başkan Bey’in dağıtmış olduğu tohum ve gübre desteği ile 120.000 dekar alan ektirdik. Şu kış gününde hayvan yetiştiricilerimize verilen bu destek mükemmel bir şey oldu. Hayvancılık yapan yaklaşık 3.500 aile bu yem desteğinden yararlanacak. Bunların 700 civarı küçükbaş, diğerleri büyükbaş hayvan işletmeleri. Çiftçilerim adına sonsuz saygılarımı sunuyorum” dedi.
"Üzerimize düşeni yapacağız"
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman; Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere çok önemli destekler sağladığını belirterek “Çiftçiye destek projesinin yeni başladığı dönemde proje ile ilgili yaptığımız çalışmalarda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu, sadece birkaç çiftçiye değil, Şahinbey İlçesi’ndeki tüm çiftçilere destek vereceğini söylemişti. Şahinbey Belediye Başkanımız o günden bu yana tüm çiftçilerimizin yanında olmuştur. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Özellikle tarımın ve hayvancılığın sıkıntılı döneminde Şahinbey Belediyesi’nin bu katkıları çok önemli.” dedi.
"Başkanımız bizim he zaman yanımızda"
Çiftçiler belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu çiftçinin her zaman yanında oldu bizlere arpa ve buğday tohumu, zeytin, fıstık fidanı, gübre ve hayvan yemi desteğinde bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi
Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi
YEREL HABERLER Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi
Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı Cinayet dedektifleri 1 yıldır olayın aydınlatılması için çalışıyor
YEREL HABERLER Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı Cinayet ...
GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı
GAÜN’ün iki öğrencisinden önemli başarı
YEREL HABERLER GAÜN’ün iki öğrencisinden önemli başarı
GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi
YEREL HABERLER GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi
Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı
YEREL HABERLER Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı
25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman değişse bile vazife hep aynı
YEREL HABERLER 25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman ...
18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi
YEREL HABERLER 18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye ...
Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’ne özel kış menüsü
İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
YEREL HABERLER İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER GKV’de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi ...
Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Eğitimde İşbirliği” Protokolü
GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje pazarı
YEREL HABERLER GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje ...
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin ...
Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyonlar GKV’de ödüllendirildi
Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat Galerisi’nde yarın açılacak sergide, savunma dönemi Antep fotoğrafları sergilenecek
YEREL HABERLER Savunma dönemi Antep kartpostalları SANKO Sanat ...
“Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ağırladı
YEREL HABERLER “Usta etkinliği” Çimko Çimento, Adıyamanlı ustaları ...
Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Nüket Ersoy’a anlamlı ziyaret
Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abulkadir Konukoğlu: “Bu ödülü babam adına alıyorum”
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama
Fransızları korkutan silah
YEREL HABERLER Fransızları korkutan silah
Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tankere zulalanmış 200 kilo esrar ele ...
Alkollü araç kullananlara denetim
YEREL HABERLER Alkollü araç kullananlara denetim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X