SANKO Okullarının tenis başarısı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “25 Aralık Kurtuluş Kupası”nda SANKO Okulları Genç Erkek Tenis takımı il ikincisi oldu.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde düzenlenen 12 Yaş Ferdi Tenis Turnuvasında SANKO Okulları Sporcularından Samet Yiğit Çupurbaş “12 Yaş Erkekler Kategorisi”nde ikincilik, Doğa Arslan “12 Yaş Kızlar Kategorisi”nde ikincilik ve Bilge Çupurbaş ise "12 Yaş Kızlar Kategorisi"nde dördüncülük elde etti.

SANKO Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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