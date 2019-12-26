Öğrencilere "Durakta Matematik" projesi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuş durağında "Durakta Matematik" projesini hayata geçirdi.

İslahiye ilçesinde öğrencilerin matematiği benimsemesi ve deneyimlerini arttırabilmesi amacıyla Cevdetpaşa İlköğretim okulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan proje uygulamaya girdi. Proje kapsamında hazırlanan afişler ilçe merkezindeki yolcu duraklarına asıldı. Duraklara asılan afişlerle öğrencilere, matematik işlemleri çeşitli karikatür ve resimlerle anlatılıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı Neriman Aslanoğlu, "Projenin amacı, matematiği daha ilgi çekici hale getirip, ön yargıları kırmak ve öğrencilerin severek eğlenerek matematiği öğrenmelerini sağlamaktır" Proje, matematiğin öğrencilere öğretilmesi noktasında farkındalık oluşturdu" dedi.

GAZİANTEP 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.