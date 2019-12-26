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Gaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda açıldı

DHA

GAZİANTEP'te, 1979 yılında kapatılan Sinagog 40 yılın ardından bugün yeniden açıldı. Farklı ülkeler ve şehirlerden gelen Yahudiler, sinagogda Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle Hanuka Bayramı'nı (Işıklar Bayramı) kutlayarak dua etti.
Kentte 1979 yılında kapanan Karagöz Mahallesi'ndeki sinagog aradan geçen 40 yılın ardından bugün tekrar kapılarını açtı. Önceki yıllarda restorasyonu yapılarak Gaziantep Üniversitesi Kültür Merkezi olarak kullanılan sinagogda Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle Hanuka Bayramı kutlaması yapıldı. Hanuka Bayramı kutlamalarına Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva, Türkiye Hahambaşısı Müşaviri Yaşar Bildirici, Türkiye Museviler Topluluğu Başkanı İshak İbrahimzadeh, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ile Amerika, İsrail, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Gaziantepli yaklaşık 200 Yahudi katıldı.
'GAZİANTEP SİNAGOGU HEPİMİZE EMANET'
Sinagogda öğle ve ikindi duası yapılmasının ardından konuşan Yaşar Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hanuka Bayramı nedeni ile gönderdiği mesajı okudu. Daha sonra sinagogdaki topluluğa seslenen Bildirici, "Tam 40 sene evvel burada bulunduğum sinagog ve bahçesi Antepli Musevi vatandaşlarımızın adeta toplanma merkeziydi. Burada ibadet edilir, sünnet, düğün, cenazeler, bayramlar bu sinagogda gerçekleştirilirdi. Büyük bahçesinde ise çocuklar oyun oynardı. Nüfusun azalması ile birlikte sinagog aktif kullanımını 1979 senesinde maalesef yitirdi. Sonrasında da kullanıma kapatıldı. Asırlardır bu topraklarda yaşayan Türk Museviler, dünyanın neresine gitseler Gaziantep'i kalplerinde yaşattılar. Bu toprakları hiçbir zaman unutmadılar ve Antepli olmanın gururunu yaşadılar ve yaşattılar. Nitekim burada bulunan katılımcıların çoğu Gaziantep kökenlidir. Ne mutlu ki bizlere bu güzel günleri hep birlikte yaşıyoruz. Sinagogumuz Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Önemli bir kültür mirasımız olan Gaziantep Sinagogu bundan sonra hepimize emanettir" dedi.
'BİZE KUCAK AÇAN BU MEDENİYETTEN HİÇBİR ZAMAN KOPMADIK'
Daha sonra topluluğa hitap eden İshak İbrahimzadeh ise 40 sene sonra sinagogun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Bizim bu sinagoga gelme esaretimiz 40 sene sürdü. Ama seneler, günler bir şey fark etmiyor. İşte bugün buraya geldik. Bir anda tahmin edeceğimizin ötesinde bir törenle bu sinagogumuza tekrar kavuştuk. İşte burada Gaziantepli kardeşlerim 40 sene önce oturdukları yerde oturuyorlar. Ne mutlu ki, devletimizle birlikte hem kendimize ama özellikle onlara bugünleri yaşatabildik. Buraya yurt dışından gelenler var, Avrupa'dan gelenler var, İsrail'den gelenler var. Düşünün ki bu mutluluğu burada yaşayabilmenin farklılığını biz böyle yaşıyorsak kim bilir sizler nasıl yaşıyorsunuzdur. Tabi böyle bir durum oluyor 1970'lerin sonunda biz neden Gaziantep'ten gidiyoruz? Bu topraklarda neredeyse 2300 senedir yaşayan bu cemaat 2300 sene sonra neden bu topraklardan ayrılıyor? Ayrılmak zorunda kalıyor. Bu kardeşlerim Gaziantepliler belki Gaziantep'ten çıktılar ama Gaziantep onların içinden çıkmadı. Yaşadığımız yerleri, bu toprakları bize kucak açan bu medeniyetten kendimizi hiçbir zaman koparamadık, zaten koparmakta istemiyoruz. Koparmaya çalışanlara buradan söyleyeceğimiz tek bir şey var. Lütfen şuradaki sahneyi bir görün. Kim ne yaparsa yapsın, kim nasıl içeriye nefret söylemleri atmaya çalışırsa çalışsın, kim ne derse desin biz buradayız. Burada olmaya çalışacağız. Bizleri azınlık zannedenler, nüfusça az olabiliriz ama hepimiz Türkiye'yiz. Osmanlıdan bu yana bu insanlar her geleni Mevlana'nın sözleri ile karşılamışlar. İnşallah bu şekli tüm dünya görür ve buraya verilmesi gereken önemi ve desteği de vermeye devam eder. Bugün biliyorsunuz Hanuka, biz yola çıktığımız zaman bu hayalleri kurduğumuz zaman. Bu hayali gerçekleştirebilmek için devletinde iradesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Fahrettin bey sağ olsun."  
Konuşmaların ardından sinagogun açılmasında emekleri olanlara hediyeler verildi. Daha sonra Hanuka Bayramı kutlama töreni yapılarak, bahçede mumlar yakıldı.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

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