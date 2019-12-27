GAÜN Teknopark’ta Kavurma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GAÜN Teknopark’ta Kavurma Günü

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoparklar Endeksi'nde en hızlı yükselen 2. Teknopark olan GAÜN Teknopark, başarısını paydaş ve çalışanlarıyla düzenlediği Kavurma Partisi'nde kutladı.

GAÜN Teknopark’ta Kavurma Günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoparklar Endeksi’nde en hızlı yükselen 2. Teknopark olan GAÜN Teknopark, başarısını paydaş ve çalışanlarıyla düzenlediği Kavurma Partisi’nde kutladı.
GAÜN Seyirtepe’de düzenlenen etkinlikte konuşan Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, Teknopart’ta doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını, firma sayısının 94, kuluçka sayısının 10, ön kuluçka sayısının ise 57’yi bulduğunu vurguladı. Bu rakamların, ArGe projeleri ve proje bitirmelerinde büyük bir sıçrama olduğunu gösterdiğini ifade eden Tekin, “359 projemiz tamamlanmış olup, 159 proje ise devam etmektedir. Argex dünya çapında yılın edtech girişimcisi seçilmiştir. Fiziki anlamda büyük bir iyileştirme atağı gerçekleştirilmiş, teknoparkımız, Teknoparklar Endeksi’ndi en hızlı yükselen ikinci teknopark unvanını elde etmiştir. Teknoparkımız, bir yıl içerisinde önemli toplantı ve kişilere ev sahipliği yapmış, paydaşlarımızın verimliliğinin artırılması için çok sayıda inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yüzümüzü ağartan birçok başarı ve etkinliğe de ev sahipliği yaptık” dedi.
“Biz sizin yolunuzu açtık”
Konuşmasına, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark’ın Türkiye’nin en hızlı gelişen 2. Teknoparkı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, “Tabii ki bu kolay bir aşamadan geçmedi. Bu aşamaya gelinceye kadar bu başarıyı sağlayan sizlersiniz, Teknoparkımızın ailesi. Biz sadece sizlerin önünü açtık. Araştırmalarınıza, geliştirmelerinize en önemlisi de yapacağınız çalışmalara ön ayak olduk, zemin hazırladık. O yüzden bu yolda bu kadar mükemmel bir şekilde ilerleyip, harika iş çıkardığınız için hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.
Teknopark’ta doluluk oranının yüzde yüze ulaşması nedeniyle ya yeni bir teknopark kurulması, ya da daha güçlü olan yenilikçi firmaların ön planda kalmasının gündeme gelebileceğini vurgulayan rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Eğer bu kapasiteyi sınırlı olarak kullanacaksak iyi çalışan, aktif firmalarımızı ön plana çıkararak yeni gelecek özellikle proje firmalarımıza zemin hazırlamak için pasif durumda olan firmalarımızı mümkün olduğu kadar kızağa çekeceğiz. Başka türlü bunu yürütmemiz mümkün değil. Bu kadar büyük başarıyı sağlayan sizler umuyorum ki hiçbir şekilde pasif kalacak firmamız olmayacaktır. Gaziantep teknolojide ileriye gidebilecek en önemli şehirdir. Sanayisi çok güçlü ama ArGe’si çok zayıf bir şehir. İşte Teknoparktaki firmalarımızın bir de sanayinin özellikle ArGe yatırımı yapmasına öncülük etmesi lazım. Kuluçka olarak öğrenciliğinden başlayıp şu anda dünyaya ihracat yapan firmalarımız var. Bu arada sizden istediğim; firmalarımız olarak yaptıklarınızı mutlaka kayda geçirin ve çıktılarınızı oluşturun. Asıl önemli olan bu zaten. Güzel şeyler yapıyoruz ama yaptığımız güzel şeylerin envantere kaydında veya toplu bir çıktı elde edilmesinde sorun yaşanıyor. Şu ana kadar hiçbir şekilde sizi yolda bırakmadık. Bundan sonra da yolda bırakmak istemiyoruz. Ama, siz de üzerinize düşen vazifeyi yaparsanız çok memnun olurum. Sizden istediğim; 2020’yi de en hızlı gelişen Teknoparklar içerisinde tekrar görmek ve Gaziantep’in hak ettiği ilk 15 içerisinde yer almaktır. Bu konuda da en büyük gücümüz sizsiniz” diye konuştu.
Teknopark ve Teknololoji Transfer Ofisi paydaş ve çalışanlarının bir araya geldiği geleneksel kavurma gününde, İhracat, Proje ve Patent Kategorisi’nde başarılı olan firmalara Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Genel Müdür Ekrem Tekin ile TTO üst yönetimi tarafından plaket verildi. Kavurma gününde aşağıdaki firmalar plaket ile ödüllendirildi:
Uslan ArGe İç ve Dış Tic. Müh. Dan. İmlt. San.ve Tic. Ltd. Şti, Trunçgil Teknoloji, Perasis Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti., Lıberta Yazılım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Odaksan Mühendislik A.Ş., Scale Plan Yazılım A.Ş., Çağan Yazılım Teknoloji San. ve Tic.Ltd. Şti., Projesoft Yazılım A.Ş., Uluhan Yazılım, Naseymen Tekstil Kimya Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., Argex Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Yılmax İnovasyon Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Seyf ArGe Otom. Mühendislik Danışmanlık San. Tic . Ltd. Şti., Kayra Yöneylem Müh. Dan. Tarımsal Yayım Eğtm. İnşaat ve Turizm Dış Tic. Ltd. Şti., Artf4 Teknoloji Tasarım Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti., Aca Biomedical Solutıons Sağlık San.ve Tic. Ltd. Şti, Belsoft Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti., Blg Arge Bilişim Hiz. Dan. Eğt. Gıda, Mak. ve Tb. Ürn. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti., İkiz Gen Mühendislik Elektronik Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ync Yazılım ArGe Müh. San.ve Tic. Ltd. Şti., Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Tic. A.Ş., Pona Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

GAZİANTEP

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den “Temel Gönüllülük Eğitimi”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Temel Gönüllülük Eğitimi”
Kadın futbolcular, kadın şehitlerin mezarını ziyaret edip dualar okudu
YEREL HABERLER Kadın futbolcular, kadın şehitlerin mezarını ziyaret ...
GKV’de “25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı” konulu konferans
YEREL HABERLER GKV’de “25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı” konulu ...
Yılbaşında beslenme SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karabudak: “Yılbaşı akşamı beslenmemiz diğer günlerden farklı olmamalı”
YEREL HABERLER Yılbaşında beslenme SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. ...
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret
YEREL HABERLER ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Öğrencilere "Durakta Matematik" projesi
YEREL HABERLER Öğrencilere "Durakta Matematik" projesi
SANKO Okullarının tenis başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının tenis başarısı
Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya ...
GAÜN Hastanesi’nde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde anlamlı etkinlik
Fadıloğlu’ndan miniklere tebrik ziyareti Atık pil toplama yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan miniklere tebrik ziyareti Atık pil ...
GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite toplantısı Gaziantep Sanayi Odası ile çerkezköy ticaret ve sanayi odası GSO-MEM'de Ortak Meslek Komite toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite ...
Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 ...
Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi
Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi
YEREL HABERLER Seçkin fotoğrafçıların eserleri GAÜN’de sergilendi
Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı Cinayet dedektifleri 1 yıldır olayın aydınlatılması için çalışıyor
YEREL HABERLER Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı Cinayet ...
GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTO’da yılın son Meclis toplantısı yapıldı
GAÜN’ün iki öğrencisinden önemli başarı
YEREL HABERLER GAÜN’ün iki öğrencisinden önemli başarı
GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi
YEREL HABERLER GAÜN’de Bir Zamanlar Hepimiz Çocuktuk Sergisi
Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı
YEREL HABERLER Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı
25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman değişse bile vazife hep aynı
YEREL HABERLER 25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı Şahin: zaman ...
18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi
YEREL HABERLER 18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X